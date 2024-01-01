Rober Hatemo

Sen Şarkı Sözleri
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Sen gözbebeğim bana inansan aşkımı alsan, sen
Ben peşindeyim bu bitmez takip bir ömür sürer
Bitmez yalanların beni sevdiğin için
Gözlerime bakmayışın aşık olduğun için
Ben, bir çok şeyi söylemedim sana
Daha erken vakti değil sözlerimin
Sen, bazı anlar öyle baktın li, gözlerime
Anlamamak mümkün değil
Bitmez yalanların beni sevdiğin için
Gözlerime bakmayışın, aşık olduğun için