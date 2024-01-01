Rober Hatemo

Sen gözbebeğim bana inansan aşkımı alsan, sen Ben peşindeyim bu bitmez takip bir ömür sürer Bitmez yalanların beni sevdiğin için Gözlerime bakmayışın aşık olduğun için Ben, bir çok şeyi söylemedim sana Daha erken vakti değil sözlerimin Sen, bazı anlar öyle baktın li, gözlerime Anlamamak mümkün değil Bitmez yalanların beni sevdiğin için Gözlerime bakmayışın, aşık olduğun için