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7/24 Dinle Sen Farklısın

Sen Farklısın Şarkı Sözleri

Rober Hatemo Sen Farklısın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rober Hatemo Sen Farklısın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Farklısın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rober Hatemo

Rober Hatemo

Sen Farklısın

  • Sen Farklısın

  • Dolu Dizgin

  • Tanrım

  • Niyetimi Bozdum

  • Gurur

  • Vay Aney

  • Bensiz Ölmek Yoktu

  • Başlarım Geçmişinden

  • Zor Gelir

  • Ne Yazar

  • Senden Uzak

  • Kaçamak

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