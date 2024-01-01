Sen Farklısın Şarkı Sözleri
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Rober Hatemo
Sen Farklısın
-
Bana aşkın derman dedim
Sen kendini hep naza çektin
Beni ellere rezil ettin
Ah beni mahvettin
Bana aşkın yetmez dedin
Sonunda sabrımı tükettin
Seni ellere teslim ettin
Oh seni terkettim
Aşkında hiçte ölmem
Derdime tek çare gitmen
Senden uzak
Bu gönül coşacak
Yüreğim oradan oraya koşacak
Git ellerin ol sen a canım
Git ellerin ol sen
Git elleri sev sen a canım
Git elleri sev sen
-
Sus konuşma konuştukça batıyorsun
Dur anlatma daha baştan saçmalıyorsun
Ben dolu dizgin yaklaştıkça sen kaçıyorsun
*
Hadi ama hani bana
Kuytuya kaçma orda burda saklanma
*
Hadi ama hadi bana
Gerçeği anlat yar masallar anlatma
*
Bir değil ki beş değil ki
Belki bin kez binbir kez
*
Hem yüzünde hem gözünde
Aşkı gördüm yüzbin kez
*
Gel be korkma seviverelim
Baktık olmaz geri dönelim
Gel bu yolda son aşkım
Gel bu yolda ölüverelim
-
Tanrım
Bana kuvvet ver
Bu aşka bu sevgiye
Gücüm kalmadı
*
Öyle bir vefasız yare düştüm ki
Merhamet bilmiyor sevmek bilmiyor
Haykırdım yıllarca ona aşkımı
Duymak istemiyor beni görmüyor
*
Aşk çemberi sardı dört bir yanımı
Duymayan kalmadı bu feryadımı
Bu gidişle bu aşk beni öldürür
Kuluna bırakma sen al canımı
*
Tanrım senden başka kimim var benim
Şikayet etmeye kime gideyim
Kuluna kul oldum severek taptım
Gel gör beni tanrım bak ne haldeyim
-
Gece gündüz gelir sesi
Yerinde durmaz elleri
Toy mu sandın beni zilli
Niyetimi bozdum ben
*
Göğsünde ben çiğ tanesi
O dudaklar meşk bahçesi
Sana feda olsun aşk meyvesi
Niyetimi bozdum ben
*
Yangına düştüm yanamadım
Uçkura düşkün açamadım
Niyetimi bozdum kaçamadım
Kucağıma düştün sen
-
Git ama biraz umut kalsın
Bir yemin gibi benim aşkım
*
Al ve git bu gül senin
Bir ömür kurut hadi
Al canım ayır dikenlerden
*
Sensiz yürek öksüz kalır
Çok geç değil son kez düşün canım
Senden her iz anı ama gözden uzak aşkı gonlum tanır
*
Sonra ben ne yaptım deme
Hasret vurdu dondum deme
Aklım sede bilsen bile aşka galip hep bu gurur
-
Bir gün varsın
Bir gün yoksun
Bir gün biraz iki gözüm
Bir gün çoksun
Bir gün yangın ah
Bir gün karsın
Olmaz olsun senin adın
Adın Batsın
*
Çektiklerim ikimiz için
Senden geçtim ah Allah bilsin
*
Vay aney aney nasıl etsem
Başım alıp nere gitsem
Göçüp giden bu sevdayı
Yüreğime nasıl gömsem
*
Dünya duysun artık yoksun
Ben sevdanı yaşamadım varsın olsun
Yazlar bitsin ah kışlar gelsin
Gül dalında gülemesin varsın solsun
-
llk degil son olmasin
Ask gülün hiç solmasin
Ayri olsak ne çikar,
Sen farklisin!
Sanma çeker seni
Benden baska biri
Burnundan getirir alem
Bir damla sevgiyi
Çektin nazini bitti
Ask sifiri tüketti
Sen ayri ya ben apayri
Dostça bitsin bari
Denedim her yönü
Dönmüyor arzular
Beklentiler bozdu büyümüzü
Bitmeyen sorular…
llk degil son olmasin
Ask gülün hiç solmasin
Ayri olsak ne çikar,
Sen farklisin!…
-
Bu gece yatağa yetim uzandım
Bakmadım yanıma görmemek için
Kapadım gözümü zaman kazandım
Acıyla kıvranıp ölmemek için
*
Bu sensiz ilk gece
Uyudum ben güya
Adındır her hece
Bu sensiz ilk rüya
*
Hani söz vermiştin
Hani dönmek yoktu
Koyup gittin beni
Bensiz ölmek yoktu
*
Bu sabah uykudan öksüz uyandım
Bakmadım yanıma yanmamak için
Bir soran olsa ya nasıl dayandım
Çekipte kendimi vurmamak için
*
Bu sensiz ilk güneş
Buz kesti her yanım
Elimde kor ateş
Bu sensiz ilk çayım
*
Hani söz vermiştin
Hani dönmek yoktu
Koyup gittin beni
Bensiz ölmek yoktu
-
Hiddetinden şiddetinden
Nasiplendim herşeyinden
Hain
Gün görmedim güldürmedin
Anlamadın ki halimden
Zalim
*
Hiddetinden şiddetinden
Nasiplendim herşeyinden
Hain
Gün görmedim güldürmedin
Başlarım ha geçmişinden
Zalim
*
Sendeki aşk aşk değil ya
Bende keramet
Bu gidişle senin sonun
Karanlık elbet
*
Sabrede sabrede
Kalmadı sabrım
Hain
Gün görmedim güldürmedin
Anlamadın ki halimden
Zalim
*
Sabrede sabrede
Kalmadı sabrım
Hain
Gün görmedim güldürmedin
Başlarım ha geçmişinden
Zalim
-
Aşk diye bir şey var mıdır şüpheli
Ben bilirim diyen ya yalancı ya deli
*
Durup dururken sevip sevilirken
Aşkı vuran ayrılığın sözleri belli
*
Güle güle git yolun açık olsun
Sana kırgın değilim canın sağolsun
Hayatta başarılar…
*
Demesi kolay gelir yapması zor
Uykulardan uyanıp ağlarsın
Bir şans daha verip geri dönmek uğruna
Gururumdan ayrılmak daha zor
Zor gelir
-
Gitsemde bir dönsemde bir
Yarından bir umut kalmayınca
Ölsemde bir kalsamda bir
Ardında umrunda yar olmazsa
Ne yazar
*
Yar bu gece seni görsem rüyamda
Hayal olsa rüya olsa yeterdi bana
Yar bu gece bizi görsem rüyamda
Günüm sondur günüm son bul
Varamamki sabaha ah yar
*
Gülsende bir ağlasanda bir
Geç kaldın artık yokum bak ben yanında
Kahretsende bir etmesende bir
Göçtüysem gittiysem artık oradan
Ne yazar
*
Yar bu gece beni görsen rüyanda
Hayal olsa rüya olsa yeterdi bana
Yar bu gece bizi görsen rüyanda
Günüm sondur günüm son bul
Varamamki yanına ah yar
-
Hani o kaçamak gelişim sana
Sonumu isterim yeterki kollarında
Sımsıkı sarıl sakın bırakma
Yalancı kullara yalan dünyaya
Hani o kaçamak gelişim var ya
Duysunlar boşver sev beni anla
Sımsıkı sarıl sakın bırakma
Yalancı kollara yalan dünyaya
Sevgilim ezberim şiirim kalemim
İçimin sonsuz elemi yarim
Sen demek ben demek bu nasıl sevmek
Gözümün nuru elde değil özlememek
Sevgilim