Aşksız Prens Şarkı Sözleri
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Rober Hatemo
Aşksız Prens
-
Tanımazsın beni aradan çok yıllar geçti
Sen başka yerde ben başka yerde günler gelip geçti
Benim hala o günlerde sende gözüm var
Benim hala hayalimde güzel yüzün var
Yüzünde gülücük elinde minicik kırmızı bir gül var
Seninle bir zamanlar candan arkadaştık
Dertten kederden uzak ne günler yaşadık
Ayrılık rüzgarı aldı gitti bizi dinlemedi sevgimizi
Dönemezsin geri aradan çok yıllar geçti
Beraber olsak neşeyle dolsak biz eskisi gibi
-
Üzgünüm üst üste alt alta
Balık istifi boğuşup kendimle bazen
Seninle…
*
Bir daha bir daha sorduysam
Dönüp özür dilediysem
Anlamak zorundayım
*
Beni kitap gibi evirip çevirip okumadın mı
Ekin ektim hasadımı toplamadın mı
*
Saf sevgilim dereleri geçtim
Susuz mu döndüm
Dost dediğin arkandan vurdu
Kalbura döndün
-
İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin sillesine hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
*
Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye itirazım var
*
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki
Tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki
*
Bana cehennemi aratmıyor
*
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var bu dertli şansıma
Sevginin sahtesine hayatın cilvesine
Talihin böylesine itirazım var
*
Yalan dolu gözlere durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere itirazım var
-
Bitti aşkının son şansı
Beni üzmeye hakkın yok
Sana koşa koşa gelmedim
Senden başka sevgilim yok
Aşığım dedin ağladın
Telefonlarda yalvardın
Ne zaman çıksam kapıdaydın
Benim ol diye paramı saydın
Nasılda beni inandırdın
Bir çocuk gibi
Seni tanımadan bağlandım
Pişmanım şimdi
Aşkımıza bir ömür yetmez
Bu söz senindi unuttun
Nede çabuk ele karıştın
Mutlu ol şimdi
Ben aşksız prensim
Sen arsız bir avcı
Severken ayrılmak
Ne kadar acı
Yüreğindeki ses
Tutunca yakanı
Daha çok yanarsın
Ah ararsın istemem ki
-
Seni benden ayıranlar inan bir gün gülmeyecek
Gitmeyi istiyorsan seni kimse tutmayacak
Ne kadar çok ağlasan az, yanlışlarla geçti bir yaz
Çok beklersin sana dön diyeni sana dön diyen olmayacak
Zaten beni bu kara alın yazısıyla
Kimse bağrına basmıyor
Madem ki aklın yolu bir niye
Ezilen ezileni tutmuyor
Bir kez gülsen yeter alışır yüreğim
Sana dost olurum belki bir gün kader
-
benim yanmam uzun sürer
onun günahını aldım
çektikleri yüzünden
cehennemi kapattım
*
yazıklar olsun ki bana
aşkın tadını kaçırdım
hiç sebepler uğruna
onu elden kıskandım
tutun benim elimden
yanardağlara atın
yakın yakın aklımı
günahımı çıkarın
*
benim yanmam uzun sürer
onun günahını aldım
çektikleri yüzünden
cehennemi kapattım
*
yazıklar olsun ki bana
aşkın tadını kaçırdım
hiç sebepler uğruna
onu elden kıskandım
tutun beni elimden yanardağlara atın
yakın yakın aklımı günahımı çıkartın
*
onun kalbi yaralı
gönlü aşka kapalı
artık canımı alsın alemlerin ilahı
*
benim yanmam uzun sürer
onun günahını aldım çektikleri yüzünden
cehennemi kapattım
-
Bir daldın budaklandın da kış geldi çiçek açtın
Telef oldum içim yandı sana dokunamadım
Havalanma güzelim ya da
Havalanırsan buralara konma
Gözden düştün eğlendin
Ne sevdin ne sevdirdin
Gittin kellere düştün dillere
Hem ucuz hem cam kenarı istedin
-
Yaramaz çocuk gibi kapımı çalıp gittin
Çektiğime cevap bumu beni kendine oyuncak ettin
Biliyorum bu kapıdan bir defa çıkarsan dönemezsin
Ölüyorum desen bile vazgeçemezsin
*
Buda böyle olsun aşkım
Canım yansın yine
Gitmek istiyorsan
Canın sağolsun
-
Titresem de belli etmem anlayamaz kimse beni
Yakıp yıksam ortalığı ne divaneyim nede deli
Az koşmadım ben hayaller peşinde
Küsmedim yinede çılgınlık hep içimde
*
Korkmuyorum yağacak yağmurdan
Yağsa da sönmez bendeki ateş
Döndüremez kimse beni yolumdan
Gece biter yine doğar güneş
*
Git hadi durma nereye kadar
Korkularından kaçacaksın
Ben sana bakardım ölene kadar
Gidersen ortada kalacaksın
-
Tutunacak ne bir dalım var
Güvenecek ne bir dostum
Eşi benzeri yok hiç tarifi
Yalnızlığın bu hali
Melek olup kanadım açsam
Dertten uzak bir alem bulsam
Özü sözü bir yarede çatsam
Bir daha da hiç ayrılmasam
*
Bir dedin iki etmedim
Çok tatlıydın da BALlM derdim
Evdeyim döndüm sevgilim
Ben geldim sen nerdesin.
-
Ben ettim yar sen etme
Ayrılık sevene çok zor geliyor
Sanki gözümden akan yaş değil aman
Ceylan gözlüm senin yüzünden ömür bitiyor
*
Hiç mi insafın yok bana
Yenildim sevda oyununda
Hiç mi insafın yok bana
Ya rab unuttun beni dünyada
*
Ceylan gözlüm güler yüzlüm
Nerdesin bak evimize döndüm
Ceylan gözlüm güler yüzlüm
Yoksun ya ben bir daha öldüm
-
Hiç sebepsizdi ayrılığın
Yalanmış sevgin
Aşk yarası içimde saklı
Öldüm öldüm dirildim
Neydi ki zorun neydi derdin
Neysem oyum ben değişmedim
Günahım boynuna
Sen oldun sebebim
Yürekli yalansız aşklara
Hasret gençliğim
*
Büyüdüm uslandım yoruldum her aşkla
Boyumun ölçüsünü aldım bu yaşta
Anladım yalanmış aşkın gerçeği
Kimseyi sen gibi sevmem bir daha
-
Üzgünüm üst üste alt alta
Balık istifi boğuşup kendimle bazen
Seninle…
*
Bir daha bir daha sorduysam
Dönüp özür dilediysem
Anlamak zorundayım
*
Beni kitap gibi evirip çevirip okumadın mı
Ekin ektim hasadımı toplamadın mı
*
Saf sevgilim dereleri geçtim
Susuz mu döndüm
Dost dediğin arkandan vurdu
Kalbura döndün