Rober Hatemo

Sen değil miydin söyle Beni deli gibi seven Sen değil miydin peki Yeminleri bozup giden Sen değil miydin söyle Beni deli gibi seven Sen değil miydin peki Yeminleri bozup giden Hiç üzülmedin, geçer dedin Çok mutluydun ayrılırken Bunu konuşmaya bile lüzum yok Sen beni taşıyamadın Bu yeni sayfada senin adın yok Üzgünüm tanıyamadım Bunu konuşmaya bile lüzum yok Sen beni taşıyamadın Bu yeni sayfada senin adın yok Üzgünüm tanıyamadım Sen değil miydin söyle Beni deli gibi seven Sen değil miydin peki Yeminleri bozup giden Sen değil miydin söyle Beni deli gibi seven Sen değil miydin peki Yeminleri bozup giden Hiç üzülmedin, geçer dedin Çok mutluydun ayrılırken Bunu konuşmaya bile lüzum yok Sen beni taşıyamadın Bu yeni sayfada senin adın yok Üzgünüm tanıyamadım Bunu konuşmaya bile lüzum yok Sen beni taşıyamadın Bu yeni sayfada senin adın yok Üzgünüm tanıyamadım