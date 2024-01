Rober Hatemo

Yine Buluşsak Hayallerim Sende aklım oLmasa seni Kim Kavuştururdu Bana ResimLerde biLe Çizdim Seni Getirdiği İçin Çok Teşekkür Ederim Önce Tanrıya Sonra sana * Beraber Yaşayıp YaşLanmakta Vardı SeninLe ama Aşkın o Pempe Tatlı Büyüsü Bitti Doyamamıştım Ki sana Doyamamıştım Ki Sana…!!! * AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak Çok Özledim Seni o Sokakta Yine buluşsak AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak Çok Özledim Onu o Sokakta Yine BuLuşsak * Hayallerim Sende aklım oLmasa seni Kim Kavuştururdu Bana ResimLerde biLe Çizdim Seni Getirdiği İçin Çok Teşekkür Ederim Önce Tanrıya Sonra sana * Beraber Yaşayıp YaşLanmakta Vardı SeninLe ama Aşkın o Pempe Tatlı Büyüsü Bitti Doyamamıştım Ki sana Doyamamıştım Ki Sana…!!! * AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak Çok Özledim Seni o Sokakta Yine buluşsak AşKın En Cicim Güllerini Yine Yaşasak Çok Özledim Onu o Sokakta Yine BuLuşsak

Ben Yokum Uymam ben uysam bile Ruhum düzenle uymaz neyleyim Susmam ben sussam bile Sözüm dilimde yolcu dinleyin *** Ruhunu bir pula şeytana satanlar Sonra bu vicdanla yastığa yatanlar Dost diye gezip de arkadan vuranlar Şöyle uzak durun durmayın oynayın Ben yokum oynamam *** Ben şaştım bozuk düzende Kim nerede kimi becermiş Şeytan kim melek de kimmiş Vallahi anlamadım ki *** Ben şaştım bozuk düzende Kim nerede kimi becermiş Şeytan kim melek de kimmiş Ben bir şey anlamadım

Beyaz Gül Beyaz gül Söyle bahçemdeki bülbüller dinlesin Yaprağın, çiçeğin, dikenin inlesin *** Biraz gül Gül ki gözünden yaşlar bir gün inlesin Beyaz gül Kötü günler senden hiçbir şey götürmesin *** Sen ol dersin, olur her şey anında Esirgeme aşkını, yayılsın hep kokunla Gücün yeter, açarsın şubatın ortasında *** Sevda bizi yaksa, kavursa da gel Beyaz gülüm sözümü tuttuğumu bil Yıldızlar kayboldu, şahidimdir ay Beyaz gülüm sabret, günleri say *** Sevda bizi yaksa, kavursa da gel Beyaz gülüm sözümü tuttuğumu bil Yıldızlar kayboldu, şahidimdir ay Beyaz gülüm sabret, günleri say *** Beyaz gül Söyle bahçemdeki bülbüller dinlesin Yaprağın, çiçeğin, dikenin inlesin *** Biraz gül Gül ki gözünden yaşlar bir gün inlesin Beyaz gül Kötü günler senden hiçbir şey götürmesin *** Sen ol dersin, olur her şey anında Esirgeme aşkını, yayılsın hep kokunla Gücün yeter, açarsın şubatın ortasında *** Sevda bizi yaksa, kavursa da gel Beyaz gülüm sözümü tuttuğumu bil Yıldızlar kayboldu, şahidimdir ay Beyaz gülüm sabret, günleri say *** Sevda bizi yaksa, kavursa da gel Beyaz gülüm sözümü tuttuğumu bil Yıldızlar kayboldu, şahidimdir ay Beyaz gülüm sabret, günleri say

Canımı Verdim Bir rüya mı gördüğümüz Söyle yalan mı sevdiğimiz Neden böyle kördüğümüz *** Yetmez mi şu ettiğin Bana reva mı bu çektiğim Ömür bitti peşindeyim *** Yine mi silmedim Ben asla vazgeçmedim bu sevdadan Başıma neler geldi ah *** Canım verdim ömrümü verdim Bir yar için ben bu hale Boşuna geldim *** Canım verdim ömrümü verdim Bir yar için ben bu hale Boşuna geldim

Dağ Gibi Yürüdü kader üstüme üstüme Bilemedim ki benimle derdin ne Ne acılara dayandım ömrümce Dayanamadım beni bırakıp gitmene *** Susturamadım ağlayan kalbimi Duruyor aşkım içinde dağ gibi Deli hasretin üstüme çığ gibi düştü Söz bulamadım anlatmaya halimi *** Anladım ki senden ayrı uykular haram Neyleyim ki bu hayatla bitmiyor kavgam Ben sabırla beklesem de beklemez bizi zaman Zaman uçuyor ellerimden *** Aşklar zalim seven kalbim yorgun Yoksun derdime mahkumum Yar hiç ümit kesmedim ki gelişinden Benden uzak dursun ölüm sen dönmeden

Farzet Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yâr ısıtamadın gönlümü Isıtamadım kalbini bundan fazla Ah, alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze bundan fazla *** Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık, doyduk güzele Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık, doyduk güzele *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Asla aşk her yerde bahar değil Bizde aşk kışlara hep gebe Yâr ısıtamadın gönlümü Isıtamadım kalbini bundan fazla Ah, alışamadık biz bize Konuşamadık göz göze bundan fazla *** Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık, doyduk güzele Farz et kapılıp biz delice aşk seline Farz et yaşadık, doyduk güzele *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna *** Aşkı bulduğumu sandım sende Aşkı sevdiğini sandım bende Senle ben acıyı sevda sandık Geldik yol sonuna

Göçebe İlmik ilmik, düğüm düğüm Ben hayatı zorla ördüm Küçük bir kız sakladım hep içimde Tek dostum o, büyüdü benimle *** Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Oradan oraya göçebe *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Hayatın peşinde göçebe *** İlmik ilmik, düğüm düğüm Ben hayatı zorla ördüm Küçük bir kız sakladım hep içimde Tek dostumdu, büyüdü benimle *** Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında Acılar biriktirdim hep, yarına dünden hatıra *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Oradan oraya göçebe *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Hayatın peşinde göçebe *** Boynumu eğmem kimseye Emanet bu can Allah'a Savrulur durur biçare gönül Hayatın peşinde göçebe

Gitme Gülüm Ayrılık hayır getirmez Gitme gülüm şu gönlümden Ayrılık hayır getirmez Gitme gülüm getirmez *** Hasretlik bizi güldürmez Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden of *** Gitme gülüm yüzüm gülmez Gitme gülüm can dayanmaz Gitme gülüm sensiz olmaz Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden *** Gitme gülüm yüzüm gülmez Gitme gülüm can dayanmaz Gitme gülüm sensiz olmaz Gitme Gülüm şu gönlümden şu gönlümden of *** Yad eller kıymetin bilmez Kimse benim gibi sevmez Yad eller kıymetin bilmez Kimse benim gibi sevmez *** Canım alsan sesim çıkmaz Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden of *** Gitme gülüm yüzüm gülmez Gitme gülüm can dayanmaz Gitme gülüm sensiz olmaz Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden of *** Gitme gülüm yüzüm gülmez Gitme gülüm can dayanmaz Gitme gülüm sensiz olmaz Gitme gülüm şu gönlümden şu gönlümden of

Hayal Meyal Gözlerimden öpmüştün sen Bu yüzdenmiş bizim ayrılığımız Doğum günün kutlu olsun Bu yıl ilk kez kalbim ve ben yapayalnızız *** Vazgeçtim ben bu rüyalardan Vazgeçtim ben bu sevdadan *** Hayal meyal zor yıllardan Yoruldum ah yalanlardan Aşkı gömdüm yüreğime yar Gidiyorum buralardan *** Hayal meyal zor yıllardan Yoruldum ah yalanlardan Aşkı gömdüm yüreğime yar Gidiyorum buralardan

İzin Ver Günahımı çektim, affet Ateşimi yeniden yak Ben sensiz bir hiçim Anladım artık, ne olur İnadı bırak *** Her gece düşümde Seni misafir ettim Dayanacak gücüm yok Ben bu hasretten bittim *** Bu yürek bu sevdayı Söyle, nasıl terk etsin Nereye gidersen, git Sen bana emanetsin *** İzin ver, boynuna sarılayım İzin ver, yanına kıvrılayım Senle dargın kalamam İzin ver, yine senin olayım *** İzin ver, boynuna sarılayım İzin ver, yanına kıvrılayım Senle dargın kalamam İzin ver, yine senin olayım *** Günahımı çektim, affet Ateşimi yeniden yak Ben sensiz bir hiçim Anladım artık, ne olur İnadı bırak *** Her gece yüreğimde Seni misafir ettim Dayanacak gücüm yok Ben bu hasretten bittim *** Bu yürek bu sevdayı Söyle, nasıl terk etsin Nereye gidersen, git Sen bana emanetsin *** İzin ver, boynuna sarılayım İzin ver, yanına kıvrılayım Senle dargın kalamam İzin ver, yine senin olayım *** İzin ver, boynuna sarılayım İzin ver, yanına kıvrılayım Senle dargın kalamam İzin ver, yine senin olayım *** İzin ver, boynuna sarılayım İzin ver, yanına kıvrılayım Senle dargın kalamam İzin ver, yine senin olayım

Kiralık Dünya Koca dünya yükün ağır kahrın çekilmez Bir nefeste ömür geçer sırrın çözülmez Ey kiralık fani dünya tadın tuzun yok Bunca yıldır öğrendim ki derdin tasan çok *** Koca dünya yükün ağır kahrın çekilmez Bir nefeste ömür geçer sırrın çözülmez Ey kiralık fani dünya tadın tuzun yok Bunca yıldır öğrendim ki derdin tasan çok *** Yüreğimden efkar yüklü kervanlar geçti Hayat denen bu rüyadan usandım gayri Biz gideriz sen dönersin burada kalan yok Dön kiralık fani dünya sende gözüm yok *** Yüreğimden efkar yüklü kervanlar geçti Hayat denen bu rüyadan usandım gayri Biz gideriz sen dönersin burada kalan yok Dön kiralık fani dünya sende gözüm yok

Konuşmamız Lazım Sırası mı bilmem ama konuşmamız lazım Sesimi duy ne olur hemen buluşmamız lazım *** En az senin kadar ben de pişmanım Nereye kadar gidecek böyle ah benim canım *** Uyan artık geç olmadan aklını al başına Bakan olmaz benim gibi ne gözüne ne de kaşına *** Ben sana hep neler söylediysem Yemedin, içmedin, aksini yaptın Ben senin yoluna gül sererken Sen yine bakmadın, ellere taptın *** Ben sana hep neler söylediysem Yemedin, içmedin, aksini yaptın Ben senin yoluna gül sererken Sen yine bakmadın, ellere taptın *** Sırası mı bilmem ama konuşmamız lazım Sesimi duy ne olur hemen buluşmamız lazım *** En az senin kadar ben de pişmanım Nereye gidecek böyle ah benim canım *** Uyan artık geç olmadan aklını al başına Bakan olmaz benim gibi ne gözüne ne de kaşına *** Ben sana hep neler söylediysem Yemedin, içmedin, aksini yaptın Ben senin yoluna gül sererken Sen yine bakmadın, ellere taptın *** Ben sana hep neler söylediysem Yemedin, içmedin, aksini yaptın Ben senin yoluna gül sererken Sen yine bakmadın, ellere taptın *** Ben sana hep neler söylediysem Yemedin, içmedin, aksini yaptın Ben senin yoluna gül sererken Sen yine bakmadın, ellere taptın *** Ben sana hep neler söylediysem Yemedin, içmedin, aksini yaptın Ben senin yoluna gül sererken Sen yine bakmadın, ellere taptın Ben sana

Şarap Misali Eski bir acı senden kalan Gizli saklı ilk göz ağrısı Eski bir acı senden kalan Gizli saklı ilk göz ağrısı *** Bir küçük anı sarhoşluğun tadı Bir kadehsiz şarap misali Bir küçük anı sarhoşluğun tadı Bir kadehsiz şarap misali *** Kalbim aldırma Gitti ağlama Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev Belki özleyip geri gelir *** Kalbim aldırma Gitti ağlama Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev Belki özleyip geri gelir *** Eski bir acı senden kalan Gizli saklı ilk göz ağrısı Eski bir acı senden kalan Gizli saklı ilk göz ağrısı *** Bir küçük anı sarhoşluğun tadı Bir kadehsiz şarap misali ah Bir küçük anı sarhoşluğun tadı Bir kadehsiz şarap misali *** Kalbim aldırma Gitti ağlama Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev Belki özleyip geri gelir ah *** Kalbim aldırma Gitti ağlama Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev Belki özleyip geri gelir *** Kalbim aldırma Gitti ağlama Sen yerinde dur onu bekle ve delice sev Belki özleyip geri gelir *** Kalbim aldırma Gitti ağlama

Söyle Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben nerdeyim sen nerde? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben nerdeyim sen nerde? *** Dışarda kar yağıyor benim içime yağmur Ağlama iki gözüm biraz daha dur Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor Ağlama iki gözüm biraz daha dur *** Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Yanıyor ömrüm Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Yanıyor ömrüm *** Valla yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben nerdeyim sen nerde? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben nerdeyim sen nerde? *** Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne o nerde? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Söyle gökyüzüne o nerde? *** Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne o nerde? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Söyle gökyüzüne o nerde? *** Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Yanıyor ömrüm Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Yanıyor ömrüm *** Söyle baksın gece dağlardan hasretime Söyle bilmesen de o nerde? Söyle baksın gece dağlardan hasretime Söyle bilmesen de o nerde? *** Dışarda kar yağıyor benim içime yağmur Ağlama iki gözüm biraz daha dur Yüreğime basa basa içimden yar gidiyor Ağlama iki gözüm biraz daha dur