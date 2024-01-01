Emrin Yeter Şarkı Sözleri
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Dur! (dur)
Kal biraz daha yanımda
Sus! (şşş)
Bırak gece konuşsun arkamızdan
Kendi kendine kaldığında anlarsın
Her defada yokluğun ki
Bir cehennem üstümüzde ayrılık
Güler geçer gurur, onur, huzur
Ne fark eder?
Kibir içinde saklanan bir düşman anla
Çok izledin bu filmi, espriydi hayat
Sırıttı kaderin arkandan, yalanlarsa bayat
Cevaplarıyla kalsın aşkın, falların da palavra
Neye yarar ki düşler anlat uyutmaktan başka?
Sar beni hadi sarıp sarmala
Bir güzel sakla beni, alıp koy kenara
O kapkara kaşa, o arsız bakışına
Emrin yeter, ölürüm tek lafına
Al beni hadi, kırıp parçala bu yüreği
Gözlerime bak hadi yaz kaderimi
Bıraksan elimi tutan yok sen gibi
Emrin yeter, silerim her şeyimi
Sus! (sus)
Bırak gece konuşsun arkamızdan
Ben hiç durmadım ve yazdım
Anlatırdım beni bana sayfalarca
Sandığın kadardım ancak
Ufak tefek bir kaç kelime
Sansüründü gurur dilinin ucuna geldiğimde
Çok izledin bu filmi, ezberinde hayat
Sırıtır yüzüne aşklar, gülüşleriyse bayat
Cevaplarında gizli saklı hepsi, gerisi palavra
Kırılır kalbin ama
Sar beni hadi sarıp sarmala
Bir güzel sakla beni, alıp koy kenara
O kapkara kaşa, o arsız bakışına
Emrin yeter, ölürüm tek lafına
Al beni hadi, kırıp parçala bu yüreği
Gözlerime bak hadi yaz kaderimi
Bıraksan elimi tutan yok sen gibi
Emrin yeter, silerim her şeyimi
Yenildik yine hiç utanmadan yan yana
Sustuk kavga etmeden öylece yan yana
Gerçek aşk masalmış meğer
Yani senle ben yan yana
Ah! Ne güzel olurdu ölsek senle ben yan yana
Hadi!
Sar beni hadi sarıp sarmala
Bir güzel sakla beni, alıp koy kenara
O kapkara kaşa, o arsız bakışına
Emrin yeter, ölürüm tek lafına
Al beni hadi, kırıp parçala bu yüreği
Gözlerime bak hadi yaz kaderimi
Bıraksan elimi tutan yok sen gibi
Emrin yeter, silerim her şeyimi