Dur! (dur) Kal biraz daha yanımda Sus! (şşş) Bırak gece konuşsun arkamızdan Kendi kendine kaldığında anlarsın Her defada yokluğun ki Bir cehennem üstümüzde ayrılık Güler geçer gurur, onur, huzur Ne fark eder? Kibir içinde saklanan bir düşman anla Çok izledin bu filmi, espriydi hayat Sırıttı kaderin arkandan, yalanlarsa bayat Cevaplarıyla kalsın aşkın, falların da palavra Neye yarar ki düşler anlat uyutmaktan başka? Sar beni hadi sarıp sarmala Bir güzel sakla beni, alıp koy kenara O kapkara kaşa, o arsız bakışına Emrin yeter, ölürüm tek lafına Al beni hadi, kırıp parçala bu yüreği Gözlerime bak hadi yaz kaderimi Bıraksan elimi tutan yok sen gibi Emrin yeter, silerim her şeyimi Sus! (sus) Bırak gece konuşsun arkamızdan Ben hiç durmadım ve yazdım Anlatırdım beni bana sayfalarca Sandığın kadardım ancak Ufak tefek bir kaç kelime Sansüründü gurur dilinin ucuna geldiğimde Çok izledin bu filmi, ezberinde hayat Sırıtır yüzüne aşklar, gülüşleriyse bayat Cevaplarında gizli saklı hepsi, gerisi palavra Kırılır kalbin ama Sar beni hadi sarıp sarmala Bir güzel sakla beni, alıp koy kenara O kapkara kaşa, o arsız bakışına Emrin yeter, ölürüm tek lafına Al beni hadi, kırıp parçala bu yüreği Gözlerime bak hadi yaz kaderimi Bıraksan elimi tutan yok sen gibi Emrin yeter, silerim her şeyimi Yenildik yine hiç utanmadan yan yana Sustuk kavga etmeden öylece yan yana Gerçek aşk masalmış meğer Yani senle ben yan yana Ah! Ne güzel olurdu ölsek senle ben yan yana Hadi! Sar beni hadi sarıp sarmala Bir güzel sakla beni, alıp koy kenara O kapkara kaşa, o arsız bakışına Emrin yeter, ölürüm tek lafına Al beni hadi, kırıp parçala bu yüreği Gözlerime bak hadi yaz kaderimi Bıraksan elimi tutan yok sen gibi Emrin yeter, silerim her şeyimi