Rocka Şarkı Sözleri
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Ah nihayet, aşk kapımı araladı
Usul usul, yanıma sokulup
Özüme daldı
*
Sen daha önceleri (ah) nerelerdeydin aah
Demlendim kollarında
Ateşinde
*
Ben nasıl da senden yar? böyle habersizdim
Yenilendim dudaklarında
Yok, yok sende
*
O da benim gibi gözü kara belli
Serserim deli dolu terelelli
Bu aşk bizi yola getirmeli
*
Ölürüm sana oof, ölürüm sana aay
Ölürüm sana ölürüm şşşt zilli
Yaktın beni hain
*
Tiryakin oldum yarim
Çaldın beni benden
Düştüm ağına zalim
*
Yaktın beni hain
Tiryakin oldum yarim oof
Çaldın beni benden
*
Düştüm ağına zalim
Teslim oldum sana bile, bile
Kapıldım yine göz göre, göre
*
Ah, başım dönüyor
Kanım kaynıyor
Teslim oldum sana bile, bile
*
Kapıldım yine göz göre, göre
Ah başım dönüyor
Kanım kaynıyor
*
O da benim gibi gözü kara belli
Serserim deli dolu terelelli
Bu aşk bizi yola getirmeli
*
Ölürüm sana oof, ölürüm sana aah
Ölürüm sana ölürüm şşşt zilli
Yaktın beni hain
*
Tiryakin oldum yarim
Çaldın beni benden
Düştüm ağına zalim
*
Yaktın beni hain
Tiryakin oldum yarim oof
Çaldın beni benden
*
Düştüm ağına zalim
Teslim oldum sana bile, bile
Kapıldım yine göz göre, göre
*
Ah başım dönüyor
Kanım kaynıyor
Teslim oldum sana bile, bile
*
Kapıldım yine göz göre, göre
Ah başım dönüyor
Kanım kaynıyor
*
Yaktın beni hain
Tiryakin oldum yarim
Çaldın beni benden
*
Düştüm ağına zalim
Yaktın beni hain
Tiryakin oldum yarim oof
Çaldın beni benden
*
Düştüm ağına zalim
Yaktın beni hain
Tiryakin oldum yarim oof
Çaldın beni benden
Düştüm ağına zalim
Düştüm ağına zalim
Düştüm ağına zalim
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Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor
Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım
Kaç kere gömmek gerek bu aşkı
*
Aklına gelen her kelimeyi ver bana
Bir cümle dolusu ayrılık az bana
*
Hadi yine oynayıp sat beni
Kullanıp at beni
Her yere yaz adımı, unutma
Her damla gözyaşım için
Her ayrılık isyan bana
*
Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor
Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım
Kaç kere gömmek gerek bu aşkı
Aklına gelen her kelimeyi ver bana
*
(Hep yeniden yazılır her masal ve çekip gider birileri, hep yalan)
Bir cümle dolusu ayrılık az bana
(Hep yeniden yazılır her masal ve çekip gider birileri, hep yalan)
Hadi yine oynayıp sat beni
*
Kullanıp at beni
Her yere yaz adımı, unutma
Her damla gözyaşım için
Her ayrılık isyan bana
*
Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor
Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım
Kaç kere gömmek gerek bu aşkı
Bir kaç adım atar ve düşersin
*
Bir kaç aşk daha yaşar ve bitersin
Bıraktığın gibi kalmaz hiçbir şeyin
Anca üzerine düşen yaşlarını silersin
Bak! Beklemez hayat
*
Acımaz sana bana, durmaz zaman
Gülümse biraz hadi yüzüme yalandan
İçimize ata ata nedir elde kalan?
Susabiliriz belki de
Hiç uzatmayız cümleyi nokta
Ve alt satıra geçer diğer hecelerle sevişerek
Başa döneriz her seferde
Kendini kandırıp kendi ağlayan
Suçluyuz ikimiz masumu oynayan
Hep yeniden yazılır her masal
Çekip gider birileri, hep yalan
Aklına gelen her kelimeyi ver bana
(Hadi yine sat beni, kullanıp at beni)
Bir cümle dolusu ayrılık az bana
(Hadi yine sat beni kullanıp at beni)
Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor
Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım
Kaç kere gömmek gerek bu aşkı
Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor
Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım
Kaç kere gömmek gerek bu aşkı