Unutulur Her Şey Şarkı Sözleri
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Biri varsa ardında
Kırılır için dışın parça parça
Biri yansa yanında
Kırılır için dışın parça parça
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Kandırdığı her rengi
Ağlattığı için yorulur insan
Ve ne kadar kaçsan da
Unutulur her şey
*
Bak ne kadar basitmiş her şey
Gün gelir hep yırtılır her şey
Geride kalanlar kadar her yanımızda bir yalan
Unutulur her şey
*
Bak ne kadar basitmiş her şey
Gün gelir herkes gider
Her şey geride bıraktığın gibi kalır ama hepsi de yalan
Kandırdığı her rengi
*
Ağlattığı için yorulur insan
Ve ne kadar kaçsan da
Unutulur her şey
Bak ne kadar basitmiş her şey
*
Gün gelir hep yırtılır her şey
Geride kalanlar kadar her yanımızda bir yalan
Unutulur her şey
Bak ne kadar basitmiş her şey
*
Gün gelir herkes gider
Her şey geride bıraktığın gibi kalır ama hepsi de yalan
Yan, yan, boş yere yan
*
Kırık dökük elvedalar
Düşer yere gözlerin
Zaman çare olmaz
*
Yan, yan, boş yere yan
Kırık dökük elvedalar
Düşer yere gözlerin
*
Zaman çare olmaz
Yan, yan, boş yere yan
Kırık dökük elvedalar
*
Düşer yere gözlerin
Zaman çare olmaz
Yan, yan, boş yere yan
*
Kırık dökük elvedalar
Düşer yere gözlerin
Zaman çare olmaz
Unutulur her şey
*
Bak ne kadar basitmiş her şey
Gün gelir hep yırtılır her şey
Geride kalanlar kadar her yanımızda bir yalan
Unutulur her şey
*
Bak ne kadar basitmiş her şey
Gün gelir herkes gider
Her şey geride bıraktığın gibi kalır ama hepsi de yalan