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Rojin Aşk Satılık Değil Aşk Satılık Değil Benim geldiğim yerlerde Aşk satılık değil. Benim geldiğim yerlerde Aşk hep kutsaldır. * Gittin, başka sırlara, başka yangınlara, Gittin, sanki yer kaydı aktı, sonsuz bir boşluk kaldı. * Benim geldiğim yerlerde Aşk satılık değil. Benim geldiğim yerlerde Aşk hep kutsaldır. Tüm Şarkıları