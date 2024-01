Kevokim lê lem lê lê, lê lem lê lê, lê lem lê lê, lê lem lê lê (Lê lê lê lê lê lê lê lê lem lêyo * Ez kevokim way way Kavoka şînim way way Liser banan bin bana Ez dixwînim way way * Ez aşiqê lê lê çavê şînim way way Ji kerba delalê lê ez har û dînim way way Ez aşiqê çavê şînim way way * Ji kerba delalê lê har û dînim way way Kevokim lê lem lê lê, lê lem lê lê, lê lem lê lê, lê lem lê lê Lê lê lê lê lê lê lê lê * Ez kevokim way way Kevoka reşim way way Liser banan bin bana * Hûr dimeşim way way Ez aşiqê lê lê çavê reşim way way Ji kerba delalê lê ez nexweşim way way * Ez aşiqê çavê reşim way way Ji kerba delalê lê ez nexweşim way way Kevokim lê lem lê lê, lê lem lê lê, lê lem lê lê, lê lem lê lê (Lê lê lê lê lê lê lê lê lem lêyo) * Ez kevokim way way Kevoka spîme way way Liser banan bin bana Xweş danîma way way * Ez aşiqê lê lê lawkê dînim way way Ji kerba wêre lê lê ez xwînîme way way Ez aşiqê lawkê dînim way way * Ji kerba wêre lê lê ez xwînîme way way