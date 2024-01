Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım Kaç kere gömmek gerek bu aşkı * Aklına gelen her kelimeyi ver bana Bir cümle dolusu ayrılık az bana * Hadi yine oynayıp sat beni Kullanıp at beni Her yere yaz adımı, unutma Her damla gözyaşım için Her ayrılık isyan bana * Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım Kaç kere gömmek gerek bu aşkı Aklına gelen her kelimeyi ver bana * (Hep yeniden yazılır her masal ve çekip gider birileri, hep yalan) Bir cümle dolusu ayrılık az bana (Hep yeniden yazılır her masal ve çekip gider birileri, hep yalan) Hadi yine oynayıp sat beni * Kullanıp at beni Her yere yaz adımı, unutma Her damla gözyaşım için Her ayrılık isyan bana * Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım Kaç kere gömmek gerek bu aşkı Bir kaç adım atar ve düşersin * Bir kaç aşk daha yaşar ve bitersin Bıraktığın gibi kalmaz hiçbir şeyin Anca üzerine düşen yaşlarını silersin Bak! Beklemez hayat * Acımaz sana bana, durmaz zaman Gülümse biraz hadi yüzüme yalandan İçimize ata ata nedir elde kalan? Susabiliriz belki de Hiç uzatmayız cümleyi nokta Ve alt satıra geçer diğer hecelerle sevişerek Başa döneriz her seferde Kendini kandırıp kendi ağlayan Suçluyuz ikimiz masumu oynayan Hep yeniden yazılır her masal Çekip gider birileri, hep yalan Aklına gelen her kelimeyi ver bana (Hadi yine sat beni, kullanıp at beni) Bir cümle dolusu ayrılık az bana (Hadi yine sat beni kullanıp at beni) Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım Kaç kere gömmek gerek bu aşkı Hep yeniden yazılır her masal ama anlatması zor Bir anda kaybolur dudaklarının arasında hayatım Kaç kere gömmek gerek bu aşkı