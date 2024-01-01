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7/24 Dinle Bir Zamanlar IV

Bir Zamanlar IV Şarkı Sözleri

Romalı Perihan Bir Zamanlar IV şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Romalı Perihan Bir Zamanlar IV şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar IV sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Romalı Perihan

Romalı Perihan

Bir Zamanlar IV

  • O Bendim O

  • Ne Varsa Bende Var

  • Yalan Sözlerle

  • Güle Güle Sana

  • Oylum Oylum

  • Bak Şu Adama Aşık Oldu

  • Kim Arar

  • Kendine İyi Bak

  • Hayalin Gitmez

  • Dügüm Dügüm Bağlanmışız

  • Doğduğum Ev

  • Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

  • Ne Haber

  • Toprağın Kızı

  • Gülme Komşuna

  • Yine Yalnızım

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