Romeo Santos

Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote fui llevando Este derroche de mal a peor Ni el de la ruleta rusa Mí rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemarropa y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta En esos juegos del amor y perdí Sus fichas y barajas no les fallan Mas no tiene compasión Perdí, no fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y En la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras de Romeo The king stay kings, yes sir Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lance a quema ropa y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que es experta En esos juegos del amor y perdí Sus fichas y barajas no les fallan Mas no tiene compasión Perdí, no fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y En la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí jugué con una diabla que es experta En esos juegos del amor y perdí Sus fichas y barajas no les fallan Mas no tiene compasión Perdí no fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y En la revancha, you lose