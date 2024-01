Questa Shawty è arbi Fly Emirates, faccio scalo agli emirati Lancio nuova moda, turbante in testa No durag, mi aspetta nuda In hotel a Dubai, jetski, giovane ricco solo 18 anni Babygoat, giovane Rondo, sai che io non faccio lackin' Da un fottuto blocco sulla Rose Tower Insieme a uno sceicco Parlo slang di strada, tu mi sembri solo uno scemo ricco Po-Po-Porto wave, d-d-drip UK, la mia bitch è in comfort fendi (grr-pow) Fotti con Rondo, fai forfait fino a quando non ti riprendi Respect Chiraq, Shakira, Shakira O'Neil è flicka flicka Sono italiano, spaghetti, mafia, mandolino, gira Aleikum salam, Liverpool, Salah, porto il pane a casa Posate d'oro in sala, Delevigne pesata è cara (grr-pow) In Italia tutti odiano ma chi disprezza compra Alzo media degli stream, abbasso rapper in tomba Go-Go-Gold grillz sulla mia bitch, veste solo Fashion Nova Ho la terza media, non m'importa, vecchio, nuova scuola La mia shawty vuole atterrare a Dubai Le sue flip flop sono Dior, parli e non sai Sei zeri in banca senza fare mai un live Da un jet privato guardo questo skyline Dubai, Dubai ma tu dubiterai Ho le pare e tu vuoi fare guerra con me Sto nella trap Air jet, first class Plain jain, jet lag Lei ama i miei racks, eh Dubai, Dubai ma tu dubiterai Ho le pare e tu vuoi fare guerra con me Sto nella trap Air jet, first class Plain jain, jet lag Lei ama i miei racks, eh Anche se mi odi rimani un broke-ass, ah (Rondo) Un mio dawg ha fifty shot, tira la mask off Non giocare, tanto sai che io non perdo Insulti sui social ma poi vieni al concerto (bitch-ass) No firmacopie, no live, in un anno vi ho seppellito Sul conto sei zeri, ho usato il cervello, ho investito Soldi su durag, business in Inghilterra, tipo Compro e rivendo azioni, mi muovo in silenzio stando zitto Fa-fa-fa-fanno accordi, stringono mani Industria musicale uguale squali Non sono un rapper, sono moneymaker Mi fanno i meme, il mio conto in banca cresce (ggr-pow) Bu-bullet rain sul tuo blocco, apri l'ombrello (aprilo) Ro-Ro-Rolls Royce, quando esci apri l'ombrello (aprilo) La mia shawty vuole atterrare a Dubai Le sue flip flop sono Dior, parli e non sai Sei zeri in banca senza fare mai un live Da un jet privato guardo questo skyline Dubai, Dubai ma tu dubiterai Ho le pare e tu vuoi fare guerra con me Sto nella trap Air jet, first class Plain jain, jet lag Lei ama i miei racks, eh Dubai, Dubai ma tu dubiterai Ho le pare e tu vuoi fare guerra con me Sto nella trap Air jet, first class Plain jain, jet lag Lei ama i miei racks, eh