Crash! Boom! Bang! Şarkı Sözleri
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Roxette
Crash! Boom! Bang!
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My Papa told me to stay out of trouble
Babam bana beladan uzak durmamı söyledi
When you’ve found your man, make sure he’s for real
Erkeğini bulduğunda, onun samimi olduğundan emin ol
I’ve learnt that nothing really lasts for ever
Hiçbirşeyin sonsuza dek sürmediğini öğrendim
I sleep with the scars I wear that won’t heal
Taşıdığım iyileşmeyen yaralarla birlikte uyuyorum
They won’t heal
Onlar iyileşmeyecekler
***
‘Cause every time I seem to fall in love
çünkü ne zaman aşık olur gibi olsam
Crash! Boom! Bang!
Çarpma! Boom! Gürültü!
I find the hope but then I hit the wall
Umudu buluyorum ama sonra duvara çarpıyorum
Crash! Boom! Bang!
Çarpma! Boom! Gürültü!
That’s the call, that’s the game
İşte çağrı, işte oyun
And the pain stays the same
Ve acı aynı kalıyor
***
I’m walking down this empty road to nowhere
Bir yere varmayan bu boş yolda yürüyorum
I pass by the houses and blocks I once knew
Bir zamanlar tanıdığım evleri ve binaları geçiyorum
My mama told me not to mess with sorrow
Annem bana üzüntüye bulaşmamamı söyledi
But I always did, and Lord, I still do
Ama hep yaptım, ve Tanrım, hala da yapıyorum
I’m still breaking the rule
Hala kuralı çiğniyorum
***
I kick it up, I kick it down!
Yukarı vuruyorum, aşağı vuruyorum!
***
‘Cause every time I seem to fall in love
çünkü ne zaman aşık olur gibi olsam
Crash! Boom! Bang!
Çarpma! Boom! Gürültü!
I find the hope but then I hit the wall
Umudu buluyorum ama sonra duvara çarpıyorum
Crash! Boom! Bang!
Çarpma! Boom! Gürültü!
That’s the call, that’s the game
İşte çağrı, işte oyun
And the pain stays the same
Ve acı aynı kalıyor
***
I still feel the heat
Hala ateşi hissediyorum
Slowly fallin’ (from the sky)
Yavaşça yağıyor (gökyüzünden)
And the taste of the kissing
Ve öpücüğün tadı
Shattered by rain
Yağmurla bozulan
(Comin’ tumblin’) from behind
(yuvarlanarak geliyor) arkadan
and the wild holy war
ve vahşi kutsal savaş
***
I kick it up, I kick it down!
Yukarı vuruyorum, aşağı vuruyorum!
***
Ohh
‘Cause every time I seem to fall in love
çünkü ne zaman aşık olur gibi olsam
Crash! Boom! Bang!
Çarpma! Boom! Gürültü!
I find the hope but then I hit the wall
Umudu buluyorum ama sonra duvara çarpıyorum
Crash! Boom! Bang!
Çarpma! Boom! Gürültü!
That’s the call, that’s the game
İşte çağrı, işte oyun
And the pain stays the same
Ve acı aynı kalıyor
***
Oh yeah… Oh yeah
Oh evet… Oh evet
It has always been the same
Hep aynısı oldu
It has always been the same
Hep aynısı oldu