My Papa told me to stay out of trouble Babam bana beladan uzak durmamı söyledi When you’ve found your man, make sure he’s for real Erkeğini bulduğunda, onun samimi olduğundan emin ol I’ve learnt that nothing really lasts for ever Hiçbirşeyin sonsuza dek sürmediğini öğrendim I sleep with the scars I wear that won’t heal Taşıdığım iyileşmeyen yaralarla birlikte uyuyorum They won’t heal Onlar iyileşmeyecekler *** ‘Cause every time I seem to fall in love çünkü ne zaman aşık olur gibi olsam Crash! Boom! Bang! Çarpma! Boom! Gürültü! I find the hope but then I hit the wall Umudu buluyorum ama sonra duvara çarpıyorum Crash! Boom! Bang! Çarpma! Boom! Gürültü! That’s the call, that’s the game İşte çağrı, işte oyun And the pain stays the same Ve acı aynı kalıyor *** I’m walking down this empty road to nowhere Bir yere varmayan bu boş yolda yürüyorum I pass by the houses and blocks I once knew Bir zamanlar tanıdığım evleri ve binaları geçiyorum My mama told me not to mess with sorrow Annem bana üzüntüye bulaşmamamı söyledi But I always did, and Lord, I still do Ama hep yaptım, ve Tanrım, hala da yapıyorum I’m still breaking the rule Hala kuralı çiğniyorum *** I kick it up, I kick it down! Yukarı vuruyorum, aşağı vuruyorum! *** ‘Cause every time I seem to fall in love çünkü ne zaman aşık olur gibi olsam Crash! Boom! Bang! Çarpma! Boom! Gürültü! I find the hope but then I hit the wall Umudu buluyorum ama sonra duvara çarpıyorum Crash! Boom! Bang! Çarpma! Boom! Gürültü! That’s the call, that’s the game İşte çağrı, işte oyun And the pain stays the same Ve acı aynı kalıyor *** I still feel the heat Hala ateşi hissediyorum Slowly fallin’ (from the sky) Yavaşça yağıyor (gökyüzünden) And the taste of the kissing Ve öpücüğün tadı Shattered by rain Yağmurla bozulan (Comin’ tumblin’) from behind (yuvarlanarak geliyor) arkadan and the wild holy war ve vahşi kutsal savaş *** I kick it up, I kick it down! Yukarı vuruyorum, aşağı vuruyorum! *** Ohh ‘Cause every time I seem to fall in love çünkü ne zaman aşık olur gibi olsam Crash! Boom! Bang! Çarpma! Boom! Gürültü! I find the hope but then I hit the wall Umudu buluyorum ama sonra duvara çarpıyorum Crash! Boom! Bang! Çarpma! Boom! Gürültü! That’s the call, that’s the game İşte çağrı, işte oyun And the pain stays the same Ve acı aynı kalıyor *** Oh yeah… Oh yeah Oh evet… Oh evet It has always been the same Hep aynısı oldu It has always been the same Hep aynısı oldu