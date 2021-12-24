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Roxette

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01

You Don't Understand Me

02

Wish I Could Fly

03

Vulnerable

04

Spending My Time

05

Listen To Your Heart

... KAPAT
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Best of 80'ler | Yabancı Rock

Best of 80'ler | Yabancı Rock

Rock'ın Efsaneleri

Rock'ın Efsaneleri

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