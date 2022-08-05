Fading Like A Flower Şarkı Sözleri
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Roxette
Fading Like A Flower
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In a time
Bir zamanda
Where the sun descends alone
Güneşin yalnız alçaldığı yerde
I ran a long
Uzun süre koştum
Long way from home
Evden uzak yolda
To find a heart thats made of stone
Taştan yapılmış bir kalbi bulmak için
***
I will try
Deneyeceğim
I just need a little time
Sadece kısa bir süreye ihtiyacım var
To get your face right out of my mind
Senin yüzünü aklımdan atabilmek için
To see the world
Dünyayı görebilmek için
Through different eyes
Farklı gözler lazım
***
Every time i see you
Seni her gördüğümde
Oh, i try to hide away
Evet, saklanmaya çalışacağım
But when we meet it seems i can't let go
Fakat görünen o ki, buluştuğumuzda gidemeyeceğim
Every time you leave the room
Her odadan ayrıldığında
I feel i fading like a flower
Bir çiçek gibi solduğumu hissediyorum
***
Tell me why
Söyle bana
When i scream there's no reply
Çığlılk attığımda neden cevap yok
When i reach out there's nothing to find
Elimi uzattığımda neden bir şey bulamıyorum
When i sleep i break down and cry
Uyuduğumda yıkılıyor ve ağlıyorum
***
Every time i see youSeni her gördüğümde
Oh, i try to hide away
Evet, saklanmaya çalışacağım
But when we meet it seems i can't let go
Fakat görünen o ki, buluştuğumuzda gidemeyeceğim
Every time you leave the room
Her odadan ayrıldığında
I feel i fading like a flower
Bir çiçek gibi solduğumu hissediyorum
***
Fading like a rose
Bir gül gibi soluyorum
Fading like a rose
Bir gül gibi soluyorum
Beaten by the storm
Fırtınaya yeniliyorum
***
Talking to myself
Kendi kendime konuşuyorum
Getting washed by the rain
Yağmurla duş alıyorum
Its such a cold cold
Çok soğuk gibi
Town
Şehir
Ooh, its such a cold cold
Aah, çok soğuk gibi
Every time i see you
Seni her gördüğümde
Oh, i try to hide away
Evet, saklanmaya çalışacağım
But when we meet it seems i can't let go
Fakat görünen o ki, buluştuğumuzda gidemeyeceğim
Every time you leave the room
Her odadan ayrıldığında
I feel i fading like a flower
Bir çiçek gibi solduğumu hissediyorum