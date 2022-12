In a time Bir zamanda Where the sun descends alone Güneşin yalnız alçaldığı yerde I ran a long Uzun süre koştum Long way from home Evden uzak yolda To find a heart thats made of stone Taştan yapılmış bir kalbi bulmak için *** I will try Deneyeceğim I just need a little time Sadece kısa bir süreye ihtiyacım var To get your face right out of my mind Senin yüzünü aklımdan atabilmek için To see the world Dünyayı görebilmek için Through different eyes Farklı gözler lazım *** Every time i see you Seni her gördüğümde Oh, i try to hide away Evet, saklanmaya çalışacağım But when we meet it seems i can't let go Fakat görünen o ki, buluştuğumuzda gidemeyeceğim Every time you leave the room Her odadan ayrıldığında I feel i fading like a flower Bir çiçek gibi solduğumu hissediyorum *** Tell me why Söyle bana When i scream there's no reply Çığlılk attığımda neden cevap yok When i reach out there's nothing to find Elimi uzattığımda neden bir şey bulamıyorum When i sleep i break down and cry Uyuduğumda yıkılıyor ve ağlıyorum *** Every time i see youSeni her gördüğümde Oh, i try to hide away Evet, saklanmaya çalışacağım But when we meet it seems i can't let go Fakat görünen o ki, buluştuğumuzda gidemeyeceğim Every time you leave the room Her odadan ayrıldığında I feel i fading like a flower Bir çiçek gibi solduğumu hissediyorum *** Fading like a rose Bir gül gibi soluyorum Fading like a rose Bir gül gibi soluyorum Beaten by the storm Fırtınaya yeniliyorum *** Talking to myself Kendi kendime konuşuyorum Getting washed by the rain Yağmurla duş alıyorum Its such a cold cold Çok soğuk gibi Town Şehir Ooh, its such a cold cold Aah, çok soğuk gibi Every time i see you Seni her gördüğümde Oh, i try to hide away Evet, saklanmaya çalışacağım But when we meet it seems i can't let go Fakat görünen o ki, buluştuğumuzda gidemeyeceğim Every time you leave the room Her odadan ayrıldığında I feel i fading like a flower Bir çiçek gibi solduğumu hissediyorum