How Do You Do I see you comb your hair, and gimme that grin – Saçını taradığını görüyorum ve bana o sırıtışı ver. It’s making me spin now, spinning within – Şimdi beni döndürüyor, içinde dönüyor Before I melt like snow, I say hello – Kar gibi erimeden önce merhaba diyorum. How do you do? – Nasılsınız? *** I love the way you undress now, baby begin – Şimdi soyunmana bayılıyorum, bebeğim başla Do your caress, honey, my heart’s in a mess – Okşamalarını yap tatlım, kalbim karmakarışık. I love your blue eyed voice, like Tiny Tim shines thru – Mavi gözlü sesini seviyorum, Minik Tim’in parladığı gibi. How do you do? – Nasılsınız? *** (How do you do?) – (Nasılsınız?) *** Well, here we are crackin’ jokes in the corner of our mouths – İşte burada ağzımızın köşesinde şakalar yapıyoruz. And I feel like I’m laughing in a dream – Ve bir rüyada gülüyormuşum gibi hissediyorum If I was young I could wait outside your school – Eğer genç olsaydım okulunun önünde bekleyebilirdim. ‘Cause your face is like the cover of a magazine – Çünkü yüzün bir derginin kapağı gibi *** How do you do (do you do) the things that you do? – Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye) – Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle) *** I see you in that chair with perfect skin – Seni o sandalyede mükemmel bir ciltle görüyorum. *** Well, how have you been, baby, livin’ in sin? – Peki, nasıl, bebek, livin’ günah oldu mu? Hey, I gotta know, did you say hello? – Hey, bilmek istiyorum, Merhaba dedin mi? How do you do? – Nasılsınız? *** (How do you do?) – (Nasılsınız?) *** Well, here we are spending time in the louder part of town – Burada şehrin daha gürültülü bir yerinde vakit geçiriyoruz. And it feels like everything’s surreal – Ve her şey gerçeküstü gibi geliyor When I get old I will wait outside your house – Yaşlandığımda evinin önünde bekleyeceğim. ‘Cause your hands have got the power meant to heal – Çünkü ellerin iyileşecek güce sahip. *** How do you do (do you do) the things that you do? – Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye) – Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle) *** Well, here we are, crackin’ jokes – İşte buradayız, şakalar yapıyoruz. How do you do? – Nasılsınız? Well, here we are spending time – Burada zaman harcıyoruz *** How do you do (do you do) the things that you do? – Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to cry bye? (Bye bye) – Güle güle ağlamak sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle) *** How do you do (do you do) the things that you do? – Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye) – Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle) *** Yeah, how do you do (do you do) the things you do? – Evet, yaptığın şeyleri nasıl yapıyorsun? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye) – Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle)

Aşıksın Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Gönülden seviyorsun Mutluluk istiyorsun Ne diye gizliyorsun Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Saklama hiç boşuna Acırım gözyaşına Derdini anlat bana Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş

Benimle Aşk Bir Başkadır Boz artık şu yeminini Sanma sözüm bir şakadır Mutlu olmak istiyorsan Benimle aşk bir başkadır *** Her günümde ayrı sevda Her günümde tatlı rüya Doyamazsın yaşamaya Benimle aşk bir başkadır *** Düşünme hiç nedenini Unutursun dertlerini Uzat artık ellerini Benimle aşk bir başkadır

Seni Sevince Öyle güzelsin ki, tarif edemem Her şeyi unuttum seni sevince Öyle güzelsin ki, tarif edemem Her şeyi unuttum seni sevince *** Ben böyle değildim, ne oldu bana? Ben böyle değildim, ne oldu bana? Sanki yeni doğdum seni sevince Sanki yeni doğdum seni sevince *** Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer *** İnsan Allah'ından başka ne diler? İnsan Allah'ından başka ne diler? Şimdi çok mutluyum seni sevince Şimdi çok mutluyum seni sevince *** Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez Neşe, huzur doldum seni sevince Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez Neşe, huzur doldum seni sevince *** Yaşamak ne güzel, sevmek ne güzel Yaşamak ne güzel, hayat ne güzel Aşkınla var oldum seni sevince Aşkınla var oldum seni sevince *** Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer *** İnsan Allah'ından başka ne diler? İnsan Allah'ından başka ne diler? Şimdi çok mutluyum seni sevince