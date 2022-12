I see you comb your hair, and gimme that grin – Saçını taradığını görüyorum ve bana o sırıtışı ver. It’s making me spin now, spinning within – Şimdi beni döndürüyor, içinde dönüyor Before I melt like snow, I say hello – Kar gibi erimeden önce merhaba diyorum. How do you do? – Nasılsınız? *** I love the way you undress now, baby begin – Şimdi soyunmana bayılıyorum, bebeğim başla Do your caress, honey, my heart’s in a mess – Okşamalarını yap tatlım, kalbim karmakarışık. I love your blue eyed voice, like Tiny Tim shines thru – Mavi gözlü sesini seviyorum, Minik Tim’in parladığı gibi. How do you do? – Nasılsınız? *** (How do you do?) – (Nasılsınız?) *** Well, here we are crackin’ jokes in the corner of our mouths – İşte burada ağzımızın köşesinde şakalar yapıyoruz. And I feel like I’m laughing in a dream – Ve bir rüyada gülüyormuşum gibi hissediyorum If I was young I could wait outside your school – Eğer genç olsaydım okulunun önünde bekleyebilirdim. ‘Cause your face is like the cover of a magazine – Çünkü yüzün bir derginin kapağı gibi *** How do you do (do you do) the things that you do? – Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye) – Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle) *** I see you in that chair with perfect skin – Seni o sandalyede mükemmel bir ciltle görüyorum. *** Well, how have you been, baby, livin’ in sin? – Peki, nasıl, bebek, livin’ günah oldu mu? Hey, I gotta know, did you say hello? – Hey, bilmek istiyorum, Merhaba dedin mi? How do you do? – Nasılsınız? *** (How do you do?) – (Nasılsınız?) *** Well, here we are spending time in the louder part of town – Burada şehrin daha gürültülü bir yerinde vakit geçiriyoruz. And it feels like everything’s surreal – Ve her şey gerçeküstü gibi geliyor When I get old I will wait outside your house – Yaşlandığımda evinin önünde bekleyeceğim. ‘Cause your hands have got the power meant to heal – Çünkü ellerin iyileşecek güce sahip. *** How do you do (do you do) the things that you do? – Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye) – Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle) *** Well, here we are, crackin’ jokes – İşte buradayız, şakalar yapıyoruz. How do you do? – Nasılsınız? Well, here we are spending time – Burada zaman harcıyoruz *** How do you do (do you do) the things that you do? – Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to cry bye? (Bye bye) – Güle güle ağlamak sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle) *** How do you do (do you do) the things that you do? – Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye) – Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle) *** Yeah, how do you do (do you do) the things you do? – Evet, yaptığın şeyleri nasıl yapıyorsun? No one I know could ever keep up with you – Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı. How do you do? – Nasılsınız? Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye) – Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle)