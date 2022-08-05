Bulursun Beni Şarkı Sözleri
Roxette Bulursun Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Roxette Bulursun Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bulursun Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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I see you comb your hair, and gimme that grin
– Saçını taradığını görüyorum ve bana o sırıtışı ver.
It’s making me spin now, spinning within
– Şimdi beni döndürüyor, içinde dönüyor
Before I melt like snow, I say hello
– Kar gibi erimeden önce merhaba diyorum.
How do you do?
– Nasılsınız?
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I love the way you undress now, baby begin
– Şimdi soyunmana bayılıyorum, bebeğim başla
Do your caress, honey, my heart’s in a mess
– Okşamalarını yap tatlım, kalbim karmakarışık.
I love your blue eyed voice, like Tiny Tim shines thru
– Mavi gözlü sesini seviyorum, Minik Tim’in parladığı gibi.
How do you do?
– Nasılsınız?
***
(How do you do?)
– (Nasılsınız?)
***
Well, here we are crackin’ jokes in the corner of our mouths
– İşte burada ağzımızın köşesinde şakalar yapıyoruz.
And I feel like I’m laughing in a dream
– Ve bir rüyada gülüyormuşum gibi hissediyorum
If I was young I could wait outside your school
– Eğer genç olsaydım okulunun önünde bekleyebilirdim.
‘Cause your face is like the cover of a magazine
– Çünkü yüzün bir derginin kapağı gibi
***
How do you do (do you do) the things that you do?
– Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz?
No one I know could ever keep up with you
– Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı.
How do you do?
– Nasılsınız?
Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye)
– Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle)
***
I see you in that chair with perfect skin
– Seni o sandalyede mükemmel bir ciltle görüyorum.
***
Well, how have you been, baby, livin’ in sin?
– Peki, nasıl, bebek, livin’ günah oldu mu?
Hey, I gotta know, did you say hello?
– Hey, bilmek istiyorum, Merhaba dedin mi?
How do you do?
– Nasılsınız?
***
(How do you do?)
– (Nasılsınız?)
***
Well, here we are spending time in the louder part of town
– Burada şehrin daha gürültülü bir yerinde vakit geçiriyoruz.
And it feels like everything’s surreal
– Ve her şey gerçeküstü gibi geliyor
When I get old I will wait outside your house
– Yaşlandığımda evinin önünde bekleyeceğim.
‘Cause your hands have got the power meant to heal
– Çünkü ellerin iyileşecek güce sahip.
***
How do you do (do you do) the things that you do?
– Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz?
No one I know could ever keep up with you
– Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı.
How do you do?
– Nasılsınız?
Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye)
– Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle)
***
Well, here we are, crackin’ jokes
– İşte buradayız, şakalar yapıyoruz.
How do you do?
– Nasılsınız?
Well, here we are spending time
– Burada zaman harcıyoruz
***
How do you do (do you do) the things that you do?
– Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz?
No one I know could ever keep up with you
– Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı.
How do you do?
– Nasılsınız?
Did it ever make sense to you to cry bye? (Bye bye)
– Güle güle ağlamak sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle)
***
How do you do (do you do) the things that you do?
– Yaptığınız şeyleri nasıl yapıyorsunuz?
No one I know could ever keep up with you
– Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı.
How do you do?
– Nasılsınız?
Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye)
– Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle)
***
Yeah, how do you do (do you do) the things you do?
– Evet, yaptığın şeyleri nasıl yapıyorsun?
No one I know could ever keep up with you
– Tanıdığım hiç kimse sana ayak uyduramazdı.
How do you do?
– Nasılsınız?
Did it ever make sense to you to say bye? (Bye bye)
– Hoşçakal demek sana hiç mantıklı geldi mi? (Güle güle)
-
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Gönülden seviyorsun
Mutluluk istiyorsun
Ne diye gizliyorsun
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Saklama hiç boşuna
Acırım gözyaşına
Derdini anlat bana
Sen aşıksın arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
***
Aşıksın
Aşıksın
Aşıksın
Sen aşıksın arkadaş
-
Boz artık şu yeminini
Sanma sözüm bir şakadır
Mutlu olmak istiyorsan
Benimle aşk bir başkadır
***
Her günümde ayrı sevda
Her günümde tatlı rüya
Doyamazsın yaşamaya
Benimle aşk bir başkadır
***
Düşünme hiç nedenini
Unutursun dertlerini
Uzat artık ellerini
Benimle aşk bir başkadır
-
Öyle güzelsin ki, tarif edemem
Her şeyi unuttum seni sevince
Öyle güzelsin ki, tarif edemem
Her şeyi unuttum seni sevince
***
Ben böyle değildim, ne oldu bana?
Ben böyle değildim, ne oldu bana?
Sanki yeni doğdum seni sevince
Sanki yeni doğdum seni sevince
***
Ne dertlerim kaldı, ne de çileler
Hepsinden kurtuldum, bak birer birer
Ne dertlerim kaldı, ne de çileler
Hepsinden kurtuldum, bak birer birer
***
İnsan Allah'ından başka ne diler?
İnsan Allah'ından başka ne diler?
Şimdi çok mutluyum seni sevince
Şimdi çok mutluyum seni sevince
***
Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez
Neşe, huzur doldum seni sevince
Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez
Neşe, huzur doldum seni sevince
***
Yaşamak ne güzel, sevmek ne güzel
Yaşamak ne güzel, hayat ne güzel
Aşkınla var oldum seni sevince
Aşkınla var oldum seni sevince
***
Ne dertlerim kaldı, ne de çileler
Hepsinden kurtuldum, bak birer birer
Ne dertlerim kaldı, ne de çileler
Hepsinden kurtuldum, bak birer birer
***
İnsan Allah'ından başka ne diler?
İnsan Allah'ından başka ne diler?
Şimdi çok mutluyum seni sevince
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Hor Görme Arkadaş Şansım Yok Diye
Senin Her Şeyin Var Benim Yok Diye
Talihi Kendine Yar Olur Sanma
Bir Gün Uçup Gider Sakın Aldanma
***
Tapusu Sende Mi Talih Kuşunun
Bugün Sana Konar Yarında Bana
Tanrının Nimeti Hepimiz İçin
Bugün Sana Sunar Yarında Bana
***
Söyle Şans Dediğin Hep Sana Mı Yar
Hep Sende Kılacak Değil Ya Karar
Unutma Bugünün Yarını Da Var
Unutma Bugünün Yarını Da Var
***
Tanrının Nimeti Hepimiz İçin
Bugün Sana Sunar Yarında Bana
Tapusu Sende Mi Talih Kuşunun
Bu Gün Sana Konar Yarında Bana
***
Sansın Varsa Arama
Gelir Hint'den Yemenden
Sansın Yoksa Ağlama
Ne Gelir Elden
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Benimde Talihim Dönecek Bir Gün
Gönül Muradına Erecek Bir Gün
Böyle Gelmiş Böyle Gitmeyecek Ya
Elbet Şans Bana Da Gülecek Bir Gün
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