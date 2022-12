Lay a whisper on my pillow Leave the winter on the ground I wake up lonely This air of silence In the bedroom and all around Touch me now I close my eyes And dream away *** Yastığıma bir fısıltı bırak Bırak kış yerde kalsın Yalnız uyanıyorum Bu sessizlik havasında Yatak odamda ve her tarafta Dokun bana şimdi Gözlerimi kapatıyorum Ve hayallere dalıyorum *** It must have been love But it’s over now It must have been good But I lost it somehow It must have been love But it’s over now From the moment we touched Till the time had run out *** Bu aşk olmalı Ama bitti artık Bu güzel olmalı Ama bir şekilde kaybettim onu Bu aşk olmalı Ama bitti artık Dokunduğumuz andan Süremizin dolduğu ana dek *** Make believing we’re together That I’m sheltered by your heart But in and outside I turn to water Like a teardrop in your palm And it’s a hard Winter’s day I dream away *** Birlikte olduğumuza inandırıyorum kendimi Kalbin tarafından korunduğuma Ama içten ve dıştan Suya döndüm Avucundaki gözyaşı gibi Ve bu zor Kış günü Hayallere dalıyorum *** It must have been love But it’s over now It was all that I wanted Now I’m living without It must have been love *** Bu aşk olmalı Ama bitti artık Tüm istediğimdi Şimdi onsuz yaşıyorum Bu aşk olmalı *** But it’s over now It’s where the water flows It’s where the wind blows *** Ama bitti artık Orası suların aktığı yer Orası rüzgarların estiği yer