I hit the road out of nowhere I had to jump in my car And be a rider in a love game Following the stars Don't need no book of wisdom I get no money talk at all *** Hiçbiryere olan yola düştüm Arabama atlamak Ve bir aşk oyunu sürücüsü olmak zorundaydım Yıldızları takip ederek Bilgelik kitaplarına ihtiyacım yok Para konuşmaya da *** She has a train going downtown She's got a club on the moon And she's telling all her secrets In a wonderful balloon *** Şehre inen bir treni var Ayda bir kulübü var Ve bütün sırlarını söylüyor Mükemmel bir balon içinde *** She's the heart of the funfair She's got me whistling her private tune ** O eğlence panayırının kalbidir Onun özel tonunda ıslık çalmamı sağladı *** And it all begins where it ends And she's all mine, my magic friend *** Ve her şey bittiği yerde başlar O tamamen benim , benim büyülü arkadaşım *** She says: Hello, you fool, I love you Come on join the joyride Join the joyride *** Merhaba ,seni salak , seni seviyorum der Gel benim eğlence gezime katıl Eğlence gezime katıl *** She's a flower, I can paint her She's a child of the sun We're a part of this together Could never turn around and run Don't need no fortune teller To know where my lucky love belongs, Oh no *** O bir çiçek , onu boyayabilirim O güneşin bir çocuğu Biz bunun bir parçasıyız beraber Hiçbir zaman reddedip kaçamam Falcıya ihtiyacım yok Şanslı aşkım nerede öğreneyim diye Oh hayır *** Cause it all begins again when it ends And we're all magic friends *** Ve herşey bittiği yerde başlar O tamamen benim , benim büyülü arkadaşım *** She says: Hello, you fool, I love you Come on join the joyride Join the joyride *** Merhaba ,seni salak , seni seviyorum der Gel benim eğlence gezime katıl Eğlence gezime katıl *** Be a joyrider, Bir eğlence sürücüsü ol *** I take you on a skyride A feeling like you're spellbound The sunshine is a lady Who ROX you like a baby *** Seni bir gökyüzü gezisine çıkaracağım Büyülenmiş gibi bir his Güneş ışığı bir hanımefendi Sen Rox bir bebeksin *** She says: Hello, you fool, I love you Come on join the joyride Join the joyride *** Merhaba ,seni salak , seni seviyorum der Gel benim eğlence gezime katıl Eğlence gezime katıl