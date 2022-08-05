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Joyride Şarkı Sözleri

Roxette Joyride şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Roxette Joyride şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Joyride sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Roxette

Roxette

Joyride

  • Joyride
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