Joyride Şarkı Sözleri
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Tüm Şarkıları
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I hit the road out of nowhere
I had to jump in my car
And be a rider in a love game
Following the stars
Don't need no book of wisdom
I get no money talk at all
***
Hiçbiryere olan yola düştüm
Arabama atlamak
Ve bir aşk oyunu sürücüsü olmak zorundaydım
Yıldızları takip ederek
Bilgelik kitaplarına ihtiyacım yok
Para konuşmaya da
***
She has a train going downtown
She's got a club on the moon
And she's telling all her secrets
In a wonderful balloon
***
Şehre inen bir treni var
Ayda bir kulübü var
Ve bütün sırlarını söylüyor
Mükemmel bir balon içinde
***
She's the heart of the funfair
She's got me whistling her private tune
**
O eğlence panayırının kalbidir
Onun özel tonunda ıslık çalmamı sağladı
***
And it all begins where it ends
And she's all mine, my magic friend
***
Ve her şey bittiği yerde başlar
O tamamen benim , benim büyülü arkadaşım
***
She says: Hello, you fool, I love you
Come on join the joyride
Join the joyride
***
Merhaba ,seni salak , seni seviyorum der
Gel benim eğlence gezime katıl
Eğlence gezime katıl
***
She's a flower, I can paint her
She's a child of the sun
We're a part of this together
Could never turn around and run
Don't need no fortune teller
To know where my lucky love belongs,
Oh no
***
O bir çiçek , onu boyayabilirim
O güneşin bir çocuğu
Biz bunun bir parçasıyız beraber
Hiçbir zaman reddedip kaçamam
Falcıya ihtiyacım yok
Şanslı aşkım nerede öğreneyim diye
Oh hayır
***
Cause it all begins again when it ends
And we're all magic friends
***
Ve herşey bittiği yerde başlar
O tamamen benim , benim büyülü arkadaşım
***
She says: Hello, you fool, I love you
Come on join the joyride
Join the joyride
***
Merhaba ,seni salak , seni seviyorum der
Gel benim eğlence gezime katıl
Eğlence gezime katıl
***
Be a joyrider,
Bir eğlence sürücüsü ol
***
I take you on a skyride
A feeling like you're spellbound
The sunshine is a lady
Who ROX you like a baby
***
Seni bir gökyüzü gezisine çıkaracağım
Büyülenmiş gibi bir his
Güneş ışığı bir hanımefendi
Sen Rox bir bebeksin
***
She says: Hello, you fool, I love you
Come on join the joyride
Join the joyride
***
Merhaba ,seni salak , seni seviyorum der
Gel benim eğlence gezime katıl
Eğlence gezime katıl