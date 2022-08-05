Listen To Your Heart Şarkı Sözleri
Roxette Listen To Your Heart şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Roxette Listen To Your Heart şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Listen To Your Heart sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Roxette
Listen To Your Heart
Tüm Şarkıları
-
I know there’s something in the wake of your smile
Biliyorum yüzünde canlanan gülümse var
I get a notion from the look in your eyes, yeah
Gözlerinde bir görüş buldum, evet
You’ve built a love, but that love falls apart
Sen aşkı inşa ettin ama aşk dağılıyor
Your little piece of Heaven turns too dark
Senin cennetinin küçük parçası çok karanlık
***
Listen to your heart, when he’s calling for you
Kalbini dinle, o seni çağırdığında
Listen to your heart, there’s nothing else you can do
Kalbini dinle, senin yapabileceğin hiç bir şey yok
I don’t know where you’re going and I don’t know why
Nereye gittiğini ve neden bilmediğimi bilmiyorum
But listen to your heart
Ama kalbini dinle
Before you tell him goodbye
Sen ona elveda demeden önce
***
Sometimes you wonder if this fight is worthwhile
Bazen bu kavgaya değip değmeyeceğini merak ediyorsun
The precious moments are all lost in the tide, yeah
En önemli anlar dalgada kayboluyorlar, evet
They’re swept away, and nothing is what is seems
Onlar uzaklara süpürürler ve görünen hiç bir şey yoktur
The feeling of belonging to your dreams
Hayallerine ait hisler
***
Listen to your heart, when he’s calling for you
Kalbini dinle, o seni çağırdığında
Listen to your heart, there’s nothing else you can do
Kalbini dinle, senin yapabileceğin hiç bir şey yok
I don’t know where you’re going and I don’t know why
Nereye gittiğini ve neden bilmediğimi bilmiyorum
But listen to your heart
Ama kalbini dinle
Before you tell him goodbye
Sen ona elveda demeden önce
***
And there are voices that want to be heard
Ve burada onların duymak istediği sesler var
So much to mention but you can’t find the words
Çok fazla bahsedildi ama sen kelimeleri bulamazsın
The scent of magic, the beauty that’s been
Sihrin kokusu, güzelliği olmalı
When love was wilder than the wind
Aşk rüzgardan daha vahşiydi
Listen to your heart
Kalbini dinle
Listen to your heart
Kalbini dinle
Listen to your heart
Kalbini dinle