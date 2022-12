I know there’s something in the wake of your smile Biliyorum yüzünde canlanan gülümse var I get a notion from the look in your eyes, yeah Gözlerinde bir görüş buldum, evet You’ve built a love, but that love falls apart Sen aşkı inşa ettin ama aşk dağılıyor Your little piece of Heaven turns too dark Senin cennetinin küçük parçası çok karanlık *** Listen to your heart, when he’s calling for you Kalbini dinle, o seni çağırdığında Listen to your heart, there’s nothing else you can do Kalbini dinle, senin yapabileceğin hiç bir şey yok I don’t know where you’re going and I don’t know why Nereye gittiğini ve neden bilmediğimi bilmiyorum But listen to your heart Ama kalbini dinle Before you tell him goodbye Sen ona elveda demeden önce *** Sometimes you wonder if this fight is worthwhile Bazen bu kavgaya değip değmeyeceğini merak ediyorsun The precious moments are all lost in the tide, yeah En önemli anlar dalgada kayboluyorlar, evet They’re swept away, and nothing is what is seems Onlar uzaklara süpürürler ve görünen hiç bir şey yoktur The feeling of belonging to your dreams Hayallerine ait hisler *** Listen to your heart, when he’s calling for you Kalbini dinle, o seni çağırdığında Listen to your heart, there’s nothing else you can do Kalbini dinle, senin yapabileceğin hiç bir şey yok I don’t know where you’re going and I don’t know why Nereye gittiğini ve neden bilmediğimi bilmiyorum But listen to your heart Ama kalbini dinle Before you tell him goodbye Sen ona elveda demeden önce *** And there are voices that want to be heard Ve burada onların duymak istediği sesler var So much to mention but you can’t find the words Çok fazla bahsedildi ama sen kelimeleri bulamazsın The scent of magic, the beauty that’s been Sihrin kokusu, güzelliği olmalı When love was wilder than the wind Aşk rüzgardan daha vahşiydi Listen to your heart Kalbini dinle Listen to your heart Kalbini dinle Listen to your heart Kalbini dinle