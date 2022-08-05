Gönül Salıncağı Şarkı Sözleri
Roxette Gönül Salıncağı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Roxette Gönül Salıncağı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Salıncağı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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I'll tell you what I've done
I'll tell you what I'll do
Been driving all nite just to get close to you
Baby Babe - I'm moving so fast
You'd better come on.
***
The moon is alright
The freeway's heading south
My heart is going Boom!
There's a strange taste in my mouth
Baby Babe - I'm moving real fast
So try to hold on
Try to hold on!
***
Sleeping in my car - I will undress you
Sleeping in my car - I will caress you
Staying in the back seat of my car making up.
***
So come out tonight
I'll take you for a ride
This steamy ol' wagon
The radio is getting wild
Baby Babe - we're moving so fast
I try to hang on
Try to hang on!
***
Sleeping in my car - I will undress you
Sleeping in my car - I will caress you
Staying in the back seat of my car making love, oh yea!
***
Sleeping in my car - I will possess you
Sleeping in my car - certainly bless you
Laying in the back seat of my car making up.
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The night is so pretty and so young
The night is so pretty and so youngSo very young...
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Sleeping in my car - I will undress you
Sleeping in my car - I will caress you
Staying in the back seat of my car making love to you.
***
Sleeping in my car - I will possess you
Sleeping in my car - certainly bless you
Laying in the back seat of my car making up.
***
I will undress you
I will undress you.
The night is so pretty and so young.
***
Sana ne yaptığımı söyleyeyim.
Sana ne yapacağımı söyleyeyim.
Sadece sana yaklaşmak için bütün gece sürdüm.
Bebeğim bebeğim - çok hızlı hareket ediyorum
İyi hadi buldun.
***
Ay iyi
Otoyol güneye gidiyor.
Kalbim patlayacak!
Ağzımda garip bir tat var
Bebeğim bebeğim-çok hızlı hareket ediyorum
Bu yüzden tutunmaya çalışın
Tutunmaya çalış!
***
Arabamda uyumak-seni soyacağım
Arabamda uyumak-seni okşayacağım
Arabamın arka koltuğunda kalıyordum.
***
Bu yüzden bu gece dışarı çık
Seni gezdireceğim.
Bu buharlı ol ' vagon
Radyo çıldırıyor
Bebeğim bebeğim - çok hızlı hareket ediyoruz
Dayanmaya çalışıyorum
Dayanmaya çalış!
***
Arabamda uyumak-seni soyacağım
Arabamda uyumak-seni okşayacağım
Arabamın arka koltuğunda kalmak, sevişmek, oh evet!
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Arabamda uyumak-sana sahip olacağım
Arabamda uyumak - kesinlikle seni korusun
Arabamın arka koltuğunda uzanıp barışıyorum.
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Gece çok güzel ve çok genç
Gece çok genç, çok güzel ve çok olur...
***
Arabamda uyumak-seni soyacağım
Arabamda uyumak-seni okşayacağım
Arabamın arka koltuğunda seninle sevişmek.
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Arabamda uyumak-sana sahip olacağım
Arabamda uyumak - kesinlikle seni korusun
Arabamın arka koltuğunda uzanıp barışıyorum.
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Ben soyayım sana
Seni soyacağım.
Gece çok güzel ve çok genç.
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