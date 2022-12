I'll tell you what I've done I'll tell you what I'll do Been driving all nite just to get close to you Baby Babe - I'm moving so fast You'd better come on. *** The moon is alright The freeway's heading south My heart is going Boom! There's a strange taste in my mouth Baby Babe - I'm moving real fast So try to hold on Try to hold on! *** Sleeping in my car - I will undress you Sleeping in my car - I will caress you Staying in the back seat of my car making up. *** So come out tonight I'll take you for a ride This steamy ol' wagon The radio is getting wild Baby Babe - we're moving so fast I try to hang on Try to hang on! *** Sleeping in my car - I will undress you Sleeping in my car - I will caress you Staying in the back seat of my car making love, oh yea! *** Sleeping in my car - I will possess you Sleeping in my car - certainly bless you Laying in the back seat of my car making up. *** The night is so pretty and so young The night is so pretty and so youngSo very young... *** Sleeping in my car - I will undress you Sleeping in my car - I will caress you Staying in the back seat of my car making love to you. *** Sleeping in my car - I will possess you Sleeping in my car - certainly bless you Laying in the back seat of my car making up. *** I will undress you I will undress you. The night is so pretty and so young. *** Sana ne yaptığımı söyleyeyim. Sana ne yapacağımı söyleyeyim. Sadece sana yaklaşmak için bütün gece sürdüm. Bebeğim bebeğim - çok hızlı hareket ediyorum İyi hadi buldun. *** Ay iyi Otoyol güneye gidiyor. Kalbim patlayacak! Ağzımda garip bir tat var Bebeğim bebeğim-çok hızlı hareket ediyorum Bu yüzden tutunmaya çalışın Tutunmaya çalış! *** Arabamda uyumak-seni soyacağım Arabamda uyumak-seni okşayacağım Arabamın arka koltuğunda kalıyordum. *** Bu yüzden bu gece dışarı çık Seni gezdireceğim. Bu buharlı ol ' vagon Radyo çıldırıyor Bebeğim bebeğim - çok hızlı hareket ediyoruz Dayanmaya çalışıyorum Dayanmaya çalış! *** Arabamda uyumak-seni soyacağım Arabamda uyumak-seni okşayacağım Arabamın arka koltuğunda kalmak, sevişmek, oh evet! *** Arabamda uyumak-sana sahip olacağım Arabamda uyumak - kesinlikle seni korusun Arabamın arka koltuğunda uzanıp barışıyorum. *** Gece çok güzel ve çok genç Gece çok genç, çok güzel ve çok olur... *** Arabamda uyumak-seni soyacağım Arabamda uyumak-seni okşayacağım Arabamın arka koltuğunda seninle sevişmek. *** Arabamda uyumak-sana sahip olacağım Arabamda uyumak - kesinlikle seni korusun Arabamın arka koltuğunda uzanıp barışıyorum. *** Ben soyayım sana Seni soyacağım. Gece çok güzel ve çok genç.