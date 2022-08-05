Spending My Time Şarkı Sözleri
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What's the time
Saat kaç
Seems it's already morning
Çoktan sabah olmuş gibi görünüyor
I see the sky
Gökyüzünü görüyorum
It's so beautiful and blue
Çok güzel ve mavi
The tv's on
Televizyon açık
But the only thing showing is a picture of you
Ama gösterdiği tek şey senin görüntün
***
Oh,I get up and make myself some coffee
Oh,kalkıyorum ve kendime biraz kahve yapıyorum
I try to read a bit,but the story is too thin
Biraz okumaya çalışıyorum ama hikaye çok hafif
Then I thank the Lord above
Sonra yukardaki Tanrıya teşekkür ediyorum ki:
That you're not there to see me
In this shape I'm in
Beni bu şekilde görmek üzere orda değilsin
***
Spending my time
Zamanımı harcıyorum
Watching my days go by
Günlerimin geçip gidişini izliyorum
Feeling so small
Çok küçük hissediyorum
I stare at the wall
Gözümü duvara dikip bakıyorum
Hoping that you think of me too
Senin de beni düşündüğünü umut ediyorum
I'm spending my time
Zamanımı harcıyorum
***
I try to call,but i don't know what to tell you
Aramayı deniyorum ama sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum
I leave a kiss on your answering machine
Telesekreterine bir öpücük bırakıyorum
Oh,help me please
Oh,yardım et lütfen
Is there someone who can make me wake up from this dream?
beni bu rüyadan uyandırabilecek biri var mı?
***
Spending my time
Zamanımı harcıyorum
Watching my days go by
Günlerimin geçip gidişini izliyorum
Feeling so small
Çok küçük hissediyorum
I stare at the wall
Gözümü duvara dikip bakıyorum
Hoping that you're missing me too
Senin de beni özlediğini umut ediyorum