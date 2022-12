What's the time Saat kaç Seems it's already morning Çoktan sabah olmuş gibi görünüyor I see the sky Gökyüzünü görüyorum It's so beautiful and blue Çok güzel ve mavi The tv's on Televizyon açık But the only thing showing is a picture of you Ama gösterdiği tek şey senin görüntün *** Oh,I get up and make myself some coffee Oh,kalkıyorum ve kendime biraz kahve yapıyorum I try to read a bit,but the story is too thin Biraz okumaya çalışıyorum ama hikaye çok hafif Then I thank the Lord above Sonra yukardaki Tanrıya teşekkür ediyorum ki: That you're not there to see me In this shape I'm in Beni bu şekilde görmek üzere orda değilsin *** Spending my time Zamanımı harcıyorum Watching my days go by Günlerimin geçip gidişini izliyorum Feeling so small Çok küçük hissediyorum I stare at the wall Gözümü duvara dikip bakıyorum Hoping that you think of me too Senin de beni düşündüğünü umut ediyorum I'm spending my time Zamanımı harcıyorum *** I try to call,but i don't know what to tell you Aramayı deniyorum ama sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum I leave a kiss on your answering machine Telesekreterine bir öpücük bırakıyorum Oh,help me please Oh,yardım et lütfen Is there someone who can make me wake up from this dream? beni bu rüyadan uyandırabilecek biri var mı? *** Spending my time Zamanımı harcıyorum Watching my days go by Günlerimin geçip gidişini izliyorum Feeling so small Çok küçük hissediyorum I stare at the wall Gözümü duvara dikip bakıyorum Hoping that you're missing me too Senin de beni özlediğini umut ediyorum