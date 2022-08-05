The Look Şarkı Sözleri
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Walking like a man, hitting like a hammer
Bir erkek gibi yürüyerek, çekiç gibi vururarak
She's a juvenile scam, never was a quitter
O çocuksu bir oyundur, asla sözünden dönen değildi
Tasty like a raindrop, she's got the look
Yağmur damlası gibi leziz, harika görünüyor
***
Heavenly bound, 'cause heaven's got a number
Cennetsel sınır, çünkü cennetin numarası var
When she's spinning me around, kissing is a color
Etrafımda döndüğünde, öpmek bir renk
Her loving is a wild dog, she's got the look
Onun sevmesi vahşi bir köpek, harika görünüyor
***
She's got the look
Harika görünüyor
What in the world can make
Bu dünyada ne
A brown-eyed girl turn blue
Kahverengi gözlü kızı maviye döndürebilir
When everything I'll ever do, I'll do for you
Yapacağımda her şeyi, senin için yapacağım
And I go, la la, la la la, she's got the look
Ve gidiyorum la la la la harika görünüyor
***
Fire in the ice, naked to the T-bone
Buzun içinde ateş, dekolte için çıplak
Is a lover's disguise, banging on the head drum
Aşığın maskesidir, davul çalarak
Shaking like a mad bull, she's got the look
Deli bir boğa gibi çalkalayarak, harika görünüyor
***
Swaying to the band, moving like a hammer
Grubu etkileyerek, çekiç gibi hareket ederek
She's a miracle man, loving is the ocean
O mucize adam, sevmek bir okyanus
Kissing is the wet sand, she's got the look
Öpmek ıslak bir kum, harika görünüyor
***
She's got the look
Harika görünüyor