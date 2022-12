Walking like a man, hitting like a hammer Bir erkek gibi yürüyerek, çekiç gibi vururarak She's a juvenile scam, never was a quitter O çocuksu bir oyundur, asla sözünden dönen değildi Tasty like a raindrop, she's got the look Yağmur damlası gibi leziz, harika görünüyor *** Heavenly bound, 'cause heaven's got a number Cennetsel sınır, çünkü cennetin numarası var When she's spinning me around, kissing is a color Etrafımda döndüğünde, öpmek bir renk Her loving is a wild dog, she's got the look Onun sevmesi vahşi bir köpek, harika görünüyor *** She's got the look Harika görünüyor What in the world can make Bu dünyada ne A brown-eyed girl turn blue Kahverengi gözlü kızı maviye döndürebilir When everything I'll ever do, I'll do for you Yapacağımda her şeyi, senin için yapacağım And I go, la la, la la la, she's got the look Ve gidiyorum la la la la harika görünüyor *** Fire in the ice, naked to the T-bone Buzun içinde ateş, dekolte için çıplak Is a lover's disguise, banging on the head drum Aşığın maskesidir, davul çalarak Shaking like a mad bull, she's got the look Deli bir boğa gibi çalkalayarak, harika görünüyor *** Swaying to the band, moving like a hammer Grubu etkileyerek, çekiç gibi hareket ederek She's a miracle man, loving is the ocean O mucize adam, sevmek bir okyanus Kissing is the wet sand, she's got the look Öpmek ıslak bir kum, harika görünüyor *** She's got the look Harika görünüyor