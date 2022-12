Halfway through the night Gecenin ortasına doğru I wake up in a dream Bir rüyanın içinde uyandım Echoes in my head Kafamın içindeki yankılar Make every whisper turn into a scream her fısıltıyı bir çığlığa çevirdi *** I dreamed I could fly Düşledim, uçabilirdim Out in the blue Dışarıda, içinde mavinin Over this town Bu şehrin dışında Following you Seni takip etmek Over the trees ağaçların dışında Subways and cars tüneller ve arabaların I'd try to find out Bulmayı deneyeceğim Who you really are Gerçekten kim olduğunu *** In the middle of the night Gecenin ortasında Cool sweatin' in my bed Soğuk yatağımda terlerken Got the windows open wide Pencereler ferahlığa açılırken Thinkin' about all the things you said Söylediğin her şeyi düşünüyorum *** I wish I could fly Keşke uçabilseydim Out in the blue Dışarıda, içinde mavinin Over this town Bu şehrin dışında *** Following you Seni takip etmek I'd fly over rooftops Çatıların üstünden uçacağım The great boulevards Büyük bulvarların To try to find out Bulmayı denemek için Who you really are Gerçekten kim olduğunu Who you really are Gerçekten kim olduğunu *** I wish I could fly now Keşke şimdi uçabilseydim Wish I could fly now Keşke şimdi uçabilseydim Wish I could fly now Keşke şimdi uçabilseydim *** I wish I could fly Keşke uçabilseydim Around and around Çevrende ve etrafında Over this town Bu şehrin dışında The dirt on the ground Zemindeki pislik I'd follow your course takip edeceğim senin yönünü Of doors left ajar Açık bıraktığın kapıların *** To try to find out Bulmayı denemek için Who you really are Gerçekten kim olduğunu To try to find out Bulmayı denemk için Who you really are Gerçekten kim olduğunu..