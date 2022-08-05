Wish I Could Fly Şarkı Sözleri
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Halfway through the night
Gecenin ortasına doğru
I wake up in a dream
Bir rüyanın içinde uyandım
Echoes in my head
Kafamın içindeki yankılar
Make every whisper turn into a scream
her fısıltıyı bir çığlığa çevirdi
***
I dreamed I could fly
Düşledim, uçabilirdim
Out in the blue
Dışarıda, içinde mavinin
Over this town
Bu şehrin dışında
Following you
Seni takip etmek
Over the trees
ağaçların dışında
Subways and cars
tüneller ve arabaların
I'd try to find out
Bulmayı deneyeceğim
Who you really are
Gerçekten kim olduğunu
***
In the middle of the night
Gecenin ortasında
Cool sweatin' in my bed
Soğuk yatağımda terlerken
Got the windows open wide
Pencereler ferahlığa açılırken
Thinkin' about all the things you said
Söylediğin her şeyi düşünüyorum
***
I wish I could fly
Keşke uçabilseydim
Out in the blue
Dışarıda, içinde mavinin
Over this town
Bu şehrin dışında
***
Following you
Seni takip etmek
I'd fly over rooftops
Çatıların üstünden uçacağım
The great boulevards
Büyük bulvarların
To try to find out
Bulmayı denemek için
Who you really are
Gerçekten kim olduğunu
Who you really are
Gerçekten kim olduğunu
***
I wish I could fly now
Keşke şimdi uçabilseydim
Wish I could fly now
Keşke şimdi uçabilseydim
Wish I could fly now
Keşke şimdi uçabilseydim
***
I wish I could fly
Keşke uçabilseydim
Around and around
Çevrende ve etrafında
Over this town
Bu şehrin dışında
The dirt on the ground
Zemindeki pislik
I'd follow your course
takip edeceğim senin yönünü
Of doors left ajar
Açık bıraktığın kapıların
***
To try to find out
Bulmayı denemek için
Who you really are
Gerçekten kim olduğunu
To try to find out
Bulmayı denemk için
Who you really are
Gerçekten kim olduğunu..