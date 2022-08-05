I've been up all night
You've been putting up a fight
Seems like nothing I say gets through
How did this old bed fit a world between me and you?
***
We said, "Goodnight" but the silence was so thick
You could cut it with a knife.
We've hit the wall again and there's nothing I can do
***
You're the one
Yeah, I've put all my trust in your hands
Come on and look in my eyes,
Here I am, here I am
***
You don't understand me, my baby,
You don't seem to know that I need you so much
You don't understand me, my feelings,
The reason I'm breathing, my love
***
The morning comes and you're reaching out for me
Just like everything's the same
And I let myself believe things are gonna change
***
When you kiss my mouth and you hold my body close
Do you wonder who's inside?
Maybe there's no way we could feel each other's pain
***
Tell me why it gets harder to know where I stand
I guess loneliness found a new friend, here I am
***
You don't understand me, my baby,
You don't seem to know that I need you so much
You don't understand me, my feelings,
The reason I'm breathing, my love
***
You don't understand me
***
You don't understand me, my baby,
You don't seem to know that I need you so much
You don't understand me, my feelings,
The reason I'm breathing, my love
***
Oh you don't seem to get me, my baby
You don't really see that I live for your touch
You don't understand me
My dreams or the things I believe in, my love
***
You don't understand me
You don't understand me
No, no
Understand me
***
Gece boyunca ayaktaydım
Bir savaş ilan ediyorsun
Söylediğim hiçbir şey sonuca ulaşacağa benzemiyor
Bu eski yatak nasıl benim ve senin aranda bir dünya yerleştirdi?
***
"İyi geceler" dedik ama sessizlik çok kalındı (yoğundu)
Bir bıçakla kesebilirdin.
Yeniden duvara vurduk ve yapabileceğim hiçbir şey yok
***
Sen bir tanesin
Evet, bütün güvenimi ellerine bıraktım
Acele et ve gözlerimin içine bak,
Buradayım, buradayım
***
Beni anlamıyorsun, bebeğim,
Sana çok ihtiyacım olduğunu bilecek gibi görünmüyorsun
Beni anlamıyorsun, duygularımı,
Nefes almamın nedenini, aşkım
***
Sabah oluyor ve bana uzanıyorsun (ellerini uzatıyorsun)
Tıpkı her şey aynıymış gibi
Ve kendimi (hayatımdaki) şeylerin değişeceğine inandırdım
***
Ağzımı (dudağımı) öptüğünde ve bedenimi yakına çektiğinde
İçerde kim olduğunu merak ediyor musun?
Belki de birbirimizin acısını hissedebilmemiz için bir yol yoktur
***
Söyle bana durduğum yeri bilmek neden bu kadar zorlaşıyor
Sanırım yalnızlık yeni bir arkadaş buldu, ben buradayım
***
Beni anlamıyorsun, bebeğim,
Sana çok ihtiyacım olduğunu bilecek gibi görünmüyorsun
Beni anlamıyorsun, duygularımı,
Nefes almamın nedenini, aşkım
***
Beni anlamıyorsun
***
Beni anlamıyorsun, bebeğim,
Sana çok ihtiyacım olduğunu bilecek gibi görünmüyorsun
Beni anlamıyorsun, duygularımı,
Nefes almamın nedenini, aşkım
***
Oh beni elde edecek gibi görünmüyorsun, bebeğim
Senin dokunuşun için yaşadığımı gerçekten görmüyorsun
Beni anlamıyorsun
Rüyalarımı veya inandığım şeyleri, aşkım
***
Beni anlamıyorsun
Beni anlamıyorsun
Hayır, hayır
Anlamıyorsun