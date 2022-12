I've been up all night You've been putting up a fight Seems like nothing I say gets through How did this old bed fit a world between me and you? *** We said, "Goodnight" but the silence was so thick You could cut it with a knife. We've hit the wall again and there's nothing I can do *** You're the one Yeah, I've put all my trust in your hands Come on and look in my eyes, Here I am, here I am *** You don't understand me, my baby, You don't seem to know that I need you so much You don't understand me, my feelings, The reason I'm breathing, my love *** The morning comes and you're reaching out for me Just like everything's the same And I let myself believe things are gonna change *** When you kiss my mouth and you hold my body close Do you wonder who's inside? Maybe there's no way we could feel each other's pain *** Tell me why it gets harder to know where I stand I guess loneliness found a new friend, here I am *** You don't understand me, my baby, You don't seem to know that I need you so much You don't understand me, my feelings, The reason I'm breathing, my love *** You don't understand me *** You don't understand me, my baby, You don't seem to know that I need you so much You don't understand me, my feelings, The reason I'm breathing, my love *** Oh you don't seem to get me, my baby You don't really see that I live for your touch You don't understand me My dreams or the things I believe in, my love *** You don't understand me You don't understand me No, no Understand me *** Gece boyunca ayaktaydım Bir savaş ilan ediyorsun Söylediğim hiçbir şey sonuca ulaşacağa benzemiyor Bu eski yatak nasıl benim ve senin aranda bir dünya yerleştirdi? *** "İyi geceler" dedik ama sessizlik çok kalındı (yoğundu) Bir bıçakla kesebilirdin. Yeniden duvara vurduk ve yapabileceğim hiçbir şey yok *** Sen bir tanesin Evet, bütün güvenimi ellerine bıraktım Acele et ve gözlerimin içine bak, Buradayım, buradayım *** Beni anlamıyorsun, bebeğim, Sana çok ihtiyacım olduğunu bilecek gibi görünmüyorsun Beni anlamıyorsun, duygularımı, Nefes almamın nedenini, aşkım *** Sabah oluyor ve bana uzanıyorsun (ellerini uzatıyorsun) Tıpkı her şey aynıymış gibi Ve kendimi (hayatımdaki) şeylerin değişeceğine inandırdım *** Ağzımı (dudağımı) öptüğünde ve bedenimi yakına çektiğinde İçerde kim olduğunu merak ediyor musun? Belki de birbirimizin acısını hissedebilmemiz için bir yol yoktur *** Söyle bana durduğum yeri bilmek neden bu kadar zorlaşıyor Sanırım yalnızlık yeni bir arkadaş buldu, ben buradayım *** Beni anlamıyorsun, bebeğim, Sana çok ihtiyacım olduğunu bilecek gibi görünmüyorsun Beni anlamıyorsun, duygularımı, Nefes almamın nedenini, aşkım *** Beni anlamıyorsun *** Beni anlamıyorsun, bebeğim, Sana çok ihtiyacım olduğunu bilecek gibi görünmüyorsun Beni anlamıyorsun, duygularımı, Nefes almamın nedenini, aşkım *** Oh beni elde edecek gibi görünmüyorsun, bebeğim Senin dokunuşun için yaşadığımı gerçekten görmüyorsun Beni anlamıyorsun Rüyalarımı veya inandığım şeyleri, aşkım *** Beni anlamıyorsun Beni anlamıyorsun Hayır, hayır Anlamıyorsun