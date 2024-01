Sen değil kim yanımdaki Gece olmuş yine on iki Sensiz bambaşka her şey anlamsız Uzun oldu bu seferki Dönmez gibi geliyor sanki Bu kadar düşünmem afaki Ne faydasız Bir yolunu bul Hadi yanıma gel ne olur Bak ben hala sağ salim Aslında çok beter halim Her olmuş bana alim fikir veriyor Yoktan var edemem malum Haksızlık yapma be zalim Ben seni öyle böyle değil Çok sevdim