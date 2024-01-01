Dilim yanmış senden bir kez ne söylesin Kabullendim artık canım sen böylesin O konuyu da arayı da bu kadar uzatma Geri dön geri dön bir daha bırakma * Başı sonu senle dolu hayatımın Zaten kimin aklı kalmaz varken böyle tuzakların Korkularda içindedir pişmanlığın Zaten kim kafaya takmaz, yeter geçsin düşmanlığın * Sen yolundan dönebilirsin de Ama ben burdayım zaten zordayım Sen sözümden cayabilirsinde Bak ben burdayım * Dilim yanmış senden bir kez ne söylesin Kabullendim artık canım sen böylesin O konuyu da arayı da bu kadar uzatma Geri dön geri dön bir daha bırakma * Dilim yanmış senden bir kez ne söylesin Kabullendim artık canım sen böylesin O konuyu da arayı da bu kadar uzatma Geri dön geri dön bir daha bırakma * Sen yolundan dönebilirsin de Ama ben burdayım zaten zordayım Sen sözümden cayabilirsinde Bak ben burdayım