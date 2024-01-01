O Konu Şarkı Sözleri
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Dilim yanmış senden bir kez ne söylesin
Kabullendim artık canım sen böylesin
O konuyu da arayı da bu kadar uzatma
Geri dön geri dön bir daha bırakma
*
Başı sonu senle dolu hayatımın
Zaten kimin aklı kalmaz varken böyle tuzakların
Korkularda içindedir pişmanlığın
Zaten kim kafaya takmaz, yeter geçsin düşmanlığın
*
Sen yolundan dönebilirsin de
Ama ben burdayım zaten zordayım
Sen sözümden cayabilirsinde
Bak ben burdayım
*
Dilim yanmış senden bir kez ne söylesin
Kabullendim artık canım sen böylesin
O konuyu da arayı da bu kadar uzatma
Geri dön geri dön bir daha bırakma
*
Dilim yanmış senden bir kez ne söylesin
Kabullendim artık canım sen böylesin
O konuyu da arayı da bu kadar uzatma
Geri dön geri dön bir daha bırakma
*
Sen yolundan dönebilirsin de
Ama ben burdayım zaten zordayım
Sen sözümden cayabilirsinde
Bak ben burdayım