İlerleyen yaşla birlikte yüz derisi sarkmaya başlar ve bunun nedeni yalnızca yüz kaslarının zayıflaması ve kollajen ve elastin üretiminin azalması değildir. Yaşlanmaya neden olan bir şey daha var: yüz kemiklerinin yer değiştirmesi. Bunun sonucunda oval yüz daha geniş, yanaklar ve çene ise sarkık hale gelir. Bununla birlikte, kafatasının kemiklerinin başlangıç pozisyonunu düzeltmeye ve yüz dokularındaki mikro dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olan yüze masaj yapmak için özel bir teknik vardır. Bu sisteme Korugi denir.