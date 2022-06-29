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7/24 Dinle Roza Açmaz denilen orkideleri coşturan yöntem! Çiçeklerinizin vazgeçilmezi olacak...
Açmaz denilen orkideleri coşturan yöntem! Çiçeklerinizin vazgeçilmezi olacak...

Açmaz denilen orkideleri coşturan yöntem! Çiçeklerinizin vazgeçilmezi olacak...

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Açmaz denilen orkideleri coşturan yöntem! Çiçeklerinizin vazgeçilmezi olacak...

Roza 01:41
02

Dondurulmuş olarak yiyince faydası iki kat daha fazla artıyor! Bağırsak kurtlarının kökünü kazıyor

Roza 01:45
03

Bu çayı içen doktor yüzü görmüyor! Tüm mikrobu söküp atıyor

Roza 01:56
04

Buzdolabından hemen çıkarın! Yan yana koyduğunuzda birbirini çürüten besinler…

Roza 02:05
05

Kan şekerini anında düşürüyor! Tek yapmanız gereken…

Roza 01:58
06

B12 vitamin ihtiyacını tek başına karşılayan besin! B12 vitamin eksikliğini anında gideriyor

Roza 02:48
07

Etkisine inanamayacaksınız! Cildi mermer gibi yapıyor... Sadece 10 dakika yüzünüze sürmeniz yeterli

Roza 02:35
08

Tüm bakım ürünlerini unutun! Hep 20'lerinde görünen cildin sırrı bu ipucunda: Yüzünüzü yıkarken…

Roza 02:43
09

Faydasını duyan şaşırıyor! Nara tuz döküp yerseniz…

Roza 01:45
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