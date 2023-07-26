Alzheimer, en yavaş başlayan ve ilerlediğinde beraberinde birçok problemi getiren ciddi bir sağlık sorunudur. Alzheimer, başlangıç seviyesinde küçük belirtilerle ortaya çıkar. Alzheimer hastalığının ilk belirtisi unutkanlıktır. Unutkanlığın yanında duygu durum bozukluğu, konuşma problemleri, ihtiyaçları karşılamada güçlük ortaya çıkar. Alzheimer beyin damar hastalığı olarak bilinir. Alzheimer hastalığının önlenmesinde beyni güçlendiren besinlerin rolü büyüktür. Uzmanlar, alzheimer hastalığını önleyen, beyni güçlendiren besinleri şu şekilde sıralıyor…