Yıllarca ağrılarından rahatsız olan 74 yaşındaki Ömer Demir, geçirdiği iki kalça protezi operasyonu sonrası doktorların gerekli bulmasına rağmen yeniden ameliyat olmak istemeyince kalçasındaki protez vücudunda hareket etmeye başladı. Baş kısmı karnından diğer parçası bacağından çıkarılan protezle ilgili konuşan Demir, Neredeyse karnına girecek’ dediler, benim tuhafıma gitti. Protez buradan çıksa gelip karnıma girse farkında olmam mı dedim, ameliyat olmadım. Şu an Allah’a şükür, yürüyorum, ameliyat olduğum bacağımda hiç sorun yok, doktorlarıma güveniyorum” dedi.