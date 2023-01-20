Çocukların aileleriyle birlikte ara tatili daha verimli geçirmesinin mümkün olduğunu belirten Uzman Psikolog Betül Yaman, “Okula başlarken çocuğunuzun uyum sorunu yaşamaması için uyku, yemek ve ekran saatinden değişiklik olmadan rutini sürdürmeye çalışın. Tatilde de çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimleri için ekran süresindeki sınırlar devam ettirilmeli. Birlikte tiyatro, sinema ve müzeye gidebilir, spor ve doğa yürüyüşü yaparak fiziksel aktiviteyi artırabilirsiniz. Evde olunan süre boyunca bulmaca, kutu oyunları, sessiz sinema gibi oyunlar oynanabilirsiniz. Tatil boyunca çocukların eğitimden uzak kalmaması için her gün 30-40 dakikalık konu tekrarları verimli olacaktır” dedi.