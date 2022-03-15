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7/24 Dinle Roza Aşırı tuzun 6 önemli zararı!
Aşırı tuzun 6 önemli zararı!

Aşırı tuzun 6 önemli zararı!

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Aşırı tuzun 6 önemli zararı!

Roza 02:30
02

Dikkat! Saç kaybına neden olabilir

Roza 02:25
03

Ara öğünler hakkındaki gerçeklere dikkat edilmeli!

Roza 02:33
04

Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor! "Vücut ağrılarım hiç geçmiyor" diyorsanız...

Roza 02:16
05

Biberiye faydaları nelerdir?

Roza 02:43
06

Kışın sofranızda olması gereken 7 besin

Roza 02:16
07

"Yediklerimiz sadece organlarımızı değil genlerimizi de etkiler"

Roza 02:21
08

Uyurken tüm yağlarınızı yaktıracak 5 yöntem!

Roza 02:22
09

Bu küre inanamayacaksınız: 3 Dakikada sarı dişleri bembeyaz yapıyor!

Roza 02:32
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