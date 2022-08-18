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7/24 Dinle Roza Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Bakın hangi hastalıklara sebep oluyor…
Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Bakın hangi hastalıklara sebep oluyor…

Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Bakın hangi hastalıklara sebep oluyor…

Roza

150 Bölüm | 06:00:19
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Bakın hangi hastalıklara sebep oluyor…

Roza 04:34
02

Buzdolabını temizlemenin en pratik yolu! 3 adımda tertemiz oluyor…

Roza 02:16
03

Zihni 20'li yaşlara döndürüyor! Haftada 2 defa tüketmek gençleşmenizi sağlıyor

Roza 01:14
04

Ojelerin anında kurumasını sağlıyor! Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak…

Roza 01:21
05

Gıdıyı anında yok eden yöntem! 5 adımda ideal yüz şekline kavuşmanın yolu…

Roza 01:46
06

Kan grubunuz hastalığınızı ele veriyor! Bu kan grubundakiler kanser riskine daha yakın!

Roza 02:29
07

Et dondururken büyük tehlike! Hepimizin yaptığı bu hata zehirliyor...

Roza 02:52
08

Vücuttaki hassasiyet yüksek kan şekeri habercisi! Özellikle geceleri bunu yaşıyorsanız…

Roza 02:21
09

Sertleşen havluları atmaya veda edin: Sadece 1 fincan yumuşatıcı etkisi yaratmaya yetiyor…

Roza 01:46
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