Kahve çoğumuzun vazgeçilmez içeceği, gerek sabahları uyanır uyanmaz ayılmak için gerekse bir sosyalleşme aracı olarak tüketiyoruz. Bu kadar yaygın tüketilmesi nedeni ile üzerine bolca çalışma da bulunan kahvenin, kalp yetmezliği, kanser ve hatta işitme kaybı yaşama riskinizi azalttığı ortaya çıkmıştır. Hatta kahveyi şekersiz ve sütsüz tüketmek kilo kaybına bile neden olmaktadır. Ancak bazı insanlar için kahvenin yararından çok zararı bulunabilir. Belirli rahatsızlıklara sahip bireylerde kafein alımı ciddi olumsuz etkilere yol açar.