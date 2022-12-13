Her evde dağınık bir alan mutlaka bulunuyor. Bazen bir çekmecenin içerisi, bazen de bir sandalyenin üzeri. Ancak bunun haricinde neredeyse her evde mutfak dağılması en kolay ve toplanması en zor olan alandır. Çoğu zaman mutfak tezgahını işlevsel hale getirmek yerine eşyalarla doldururuz. Farkına bile varmadan, tüm küçük mutfak aletlerini, kesme tahtalarını, bir pasta standını ve biraz dekorasyon ürünleriyle doldurmuş olabilirsiniz. Ancak bu durum hem kötü bir görüntü hem de sağlıksız bir ortama neden olabilir.