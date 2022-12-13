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7/24 Dinle Roza Asla mutfak tezgahında saklamayın! Bu şekilde kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor…
Asla mutfak tezgahında saklamayın! Bu şekilde kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor…

Asla mutfak tezgahında saklamayın! Bu şekilde kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor…

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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01

Asla mutfak tezgahında saklamayın! Bu şekilde kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor…

Roza 01:35
02

Günde iki tanesi vücudu baştan aşağı yeniliyor! Tıkalı damarlardaki tüm birikimi çözüyor…

Roza 01:33
03

Lif deposu bu besin dakikalar içinde kabızlığı bitiriyor! Vücuttaki toksinleri sıfırlıyor

Roza 01:29
04

Baştaki bu ağrı şekerin tavan yaptığını gösteriyor! Ölümcül seviyelere ulaştığında…

Roza 01:15
05

Geceleri en huzurlu uykunun sırrı bu içecekte! Günde 240 ml uykusuzluk diye bir şey bırakmıyor

Roza 01:08
06

Olduğunuzdan en az 10 yaş genç göstermenin sırrı: Stilist önerisi! Bu saç rengi gençleştiriyor

Roza 01:08
07

Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı bu yöntemde! Gür saçların anahtarı…

Roza 01:10
08

Bu belirtileri yaşayanların %90'ının damarları tıkalı! Hayatı tehdit ediyor...

Roza 01:01
09

Tıkanmış bağırsakları anında açıyor! Kabızlığın çaresi bu besinde...

Roza 01:16
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