×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Roza Bağırsakların katili o besin! Vücudun tüm işlevini bozuyor…
Bağırsakların katili o besin! Vücudun tüm işlevini bozuyor…

Bağırsakların katili o besin! Vücudun tüm işlevini bozuyor…

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bağırsakların katili o besin! Vücudun tüm işlevini bozuyor…

Roza 03:51
02

Gözlerinizi anında güzelleştirecek yöntem! Doğru rimel ve eyeliner kullanımı…

Roza 03:03
03

Bitmek bilmeyen eklem ağrılarından kurtuluş formülü! Uzmanı anlattı: Sadece birkaç dakika bu yağdan…

Roza 02:38
04

Patatesleri çıtır çıtır yapan yöntem! Kızartmadan önce bir çorba kaşığı eklerseniz…

Roza 02:07
05

Kalp krizi riskini %80 engelliyor! Kalbi gençleştiriyor tek yapmanız gereken...

Roza 02:03
06

Yüksek kolesterolün habercisi! Damarlarınızın tıkandığını gösteren 4 işaret: Bacaklarınızdaki bu his..

Roza 02:40
07

Yemeklerin vazgeçilmezi diyoruz fakat içten içe zehirliyor! Beklettiğinizde enfeksiyona zemin hazırlıyor...

Roza 03:03
08

Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Günlük hayatta işinize yarayabilecek ipuçları…

Roza 02:39
09

Hamilelerin yaşadığı kaşıntıya dikkat! Karaciğerin alarmı olabilir

Roza 02:59
... KAPAT
**

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı