Bağırsak basit bir terim gibi görünse de aslında vücudun sindirimi ile mide-bağırsak sisteminin en önemli alanlarından birini oluşturur. Bağırsak mikrobiyomu bağırsakların sağlığının bir numaralı anahtarıdır. Bağırsak mikrobiyomu, kalın bağırsağın içindeki trilyonlarca bakteri ve mikroorganizmadan oluşur ve bu çeşitli bakteri gruplarına sahip olmak, sinir sistemi, bağışıklık sistemi, sindirim işlevi ve hatta zihinsel sağlığımız gibi farklı vücut işlevlerinin düzgün çalışmasını sağlamanın temelidir.