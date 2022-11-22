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Roza
Bir bardağı akciğerlerdeki tüm enfeksiyonu temizliyor! Tertemiz ciğerler için…
Bir bardağı akciğerlerdeki tüm enfeksiyonu temizliyor! Tertemiz ciğerler için…
Roza
150 Bölüm | 05:57:53
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01
Bir bardağı akciğerlerdeki tüm enfeksiyonu temizliyor! Tertemiz ciğerler için…
Roza
02:00
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02
Uzmanlar kanserin ilk belirtisini açıkladı! Soğuk algınlığı sanılıyor ihmal edilirse ölüme götürüyor
Roza
02:09
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03
Uzamayan saçların formülü yastık kılıfında! Bu kumaş saçlarınızı çok daha çabuk uzatıyor…
Roza
01:38
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04
Yemekleri sakın böyle saklamayın! Besinleri zehre dönüştürüyor: Bunun yerine...
Roza
01:50
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05
Ölmeden 1 yıl önce görülen kanser işaretleri! Bu 5 belirti adeta alarm zillerinin çaldığını işareti…
Roza
02:23
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06
Kalem kapaklarının üstünde neden delik bulunuyor? Sebebini duyunca şok olacaksınız
Roza
01:30
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07
Damarları 20'li yaşlardaki gibi sağlıklı hale getiriyor! Her kahvaltıda sadece 5 gram kalp krizini önlüyor
Roza
01:39
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08
Fırındaki inatçı lekeleri kolayca söküyor! Saatlerce ovalama gerektirmeyen yöntem
Roza
01:10
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09
Bağırsakların katili o besin! Vücudun tüm işlevini bozuyor…
Roza
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