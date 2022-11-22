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7/24 Dinle Roza Bir bardağı akciğerlerdeki tüm enfeksiyonu temizliyor! Tertemiz ciğerler için…
Bir bardağı akciğerlerdeki tüm enfeksiyonu temizliyor! Tertemiz ciğerler için…

Bir bardağı akciğerlerdeki tüm enfeksiyonu temizliyor! Tertemiz ciğerler için…

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir bardağı akciğerlerdeki tüm enfeksiyonu temizliyor! Tertemiz ciğerler için…

Roza 02:00
02

Uzmanlar kanserin ilk belirtisini açıkladı! Soğuk algınlığı sanılıyor ihmal edilirse ölüme götürüyor

Roza 02:09
03

Uzamayan saçların formülü yastık kılıfında! Bu kumaş saçlarınızı çok daha çabuk uzatıyor…

Roza 01:38
04

Yemekleri sakın böyle saklamayın! Besinleri zehre dönüştürüyor: Bunun yerine...

Roza 01:50
05

Ölmeden 1 yıl önce görülen kanser işaretleri! Bu 5 belirti adeta alarm zillerinin çaldığını işareti…

Roza 02:23
06

Kalem kapaklarının üstünde neden delik bulunuyor? Sebebini duyunca şok olacaksınız

Roza 01:30
07

Damarları 20'li yaşlardaki gibi sağlıklı hale getiriyor! Her kahvaltıda sadece 5 gram kalp krizini önlüyor

Roza 01:39
08

Fırındaki inatçı lekeleri kolayca söküyor! Saatlerce ovalama gerektirmeyen yöntem

Roza 01:10
09

Bağırsakların katili o besin! Vücudun tüm işlevini bozuyor…

Roza 03:51
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