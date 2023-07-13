Sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenlerin düzenli olarak yaptırdığı tahliller adeta hayat kurtarıyor. Uzmanlar, özellikle kan şekerinde meydana gelen yükselmenin ihmal edilmesi durumunda iç organları etkilediğini ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini vurguluyor. Kan şekerinde meydana gelen dalgalanmalar fark edilmediğinde ayaklar, gözler, böbrekler ve vücudun daha birçok bölgesi risk altına giriyor. Peki, kan şekerinin yükseldiğini gösteren belirtiler nelerdir? İşte kan şekerinizin uzun süredir dalgalı olduğunu ve vücudunuzun risk altında olduğunu gösteren belirtiler...