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Bu belirti vücudunuzun yavaş yavaş çürüdüğünün işareti! Sabahları uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Bu belirti vücudunuzun yavaş yavaş çürüdüğünün işareti! Sabahları uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Bu belirti vücudunuzun yavaş yavaş çürüdüğünün işareti! Sabahları uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Roza 01:57
02

Bu kapatıcı rengi tüm kuralları değiştirecek! Onlarca yaş gençleştiren o yöntem

Roza 01:43
03

Lezzet dolu bu atıştırmalık cayır cayır yağ yakıyor! Öğlenleri yediğinizde birkaç beden birden inceltiyor...

Roza 02:15
04

Tek başına metabolizmayı 11 kat hızlandırıyor! Kahveyi böyle içmek yağların tutunmasını önlüyor...

Roza 03:34
05

Soda mı maden suyu mu? Arasındaki farkı duyunca çok şaşıracaksınız! İşte en sağlıklı olanı...

Roza 01:49
06

Cilt kanserine karşı bariyer görevi görüyor! Görünmez kalkana dönüşen bu besini her kahvaltıda tüketin...

Roza 04:40
07

Hem profesyonel hem doğal makyajın sırrı! Yeni allık trendi her şeyi değiştirecek...

Roza 02:20
08

Günde 1 avuç iltihaplanmayı bitiriyor! Eklem ağrısını sona erdiren mucize…

Roza 04:19
09

Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin! Sabahları içince neredeyse 5 beden inceltiyor, şekeri dengeliyor...

Roza 02:14
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