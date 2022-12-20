Atardamarlar vücuttaki kan damarlarının en büyüğüdür ve her organa, dokuya ve hücreye oksijen ve besin sağlamada çok önemli bir rol oynarlar. Dolayısıyla, bu hayati kanalları en iyi durumda tutmanın sağlığınız için önemli olduğunu söylemek yetersiz bile kalabilir. Ancak milyonlarca insan, sağlıksız arterlerden muzdarip. Ateroskleroz denen bu hastalık arterlerin içinde plakların kolesterol ve diğer maddelerden oluşan yağ birikintileri birikmesiyle, normal kan akışına müdahale eden ve kalp hastalığına, kalp krizlerine ve felce yol açabilen enflamatuar bir durumdur.