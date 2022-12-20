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7/24 Dinle Roza Bu besini düzenli tüketmek adeta kalbi gençleştiriyor! Tüm damar tıkanıklığını anında açıyor...
Bu besini düzenli tüketmek adeta kalbi gençleştiriyor! Tüm damar tıkanıklığını anında açıyor...

Bu besini düzenli tüketmek adeta kalbi gençleştiriyor! Tüm damar tıkanıklığını anında açıyor...

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bu besini düzenli tüketmek adeta kalbi gençleştiriyor! Tüm damar tıkanıklığını anında açıyor...

Roza 00:58
02

Vücuttaki yağları dinamit gibi patlatıyor! İşte ayda 4 kilo vermeye yardımcı karışım

Roza 01:07
03

Günlük hayatta yapılan en yaygın hata! Nevresimlerinizi değiştirirken...

Roza 01:00
04

Dünyanın en sağlıklı meyvesi! Her türlü derde deva oluyor...

Roza 01:07
05

El ve ayakları hep üşüyenler dikkat! Damarlarınızda farkında olmadığınız o sessiz tehlike...

Roza 01:10
06

Nörologların "beyin gençleştirici" dediği o besin! Haftada bir porsiyon...

Roza 02:10
07

Bu gıda bunama riskini misliyle katlıyor! Hemen tüketmekten vazgeçin…

Roza 03:17
08

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğinizde bu durumu yaşıyorsanız…

Roza 03:02
09

İnternet fenomeni deve kuşu Emmanuel'le tanışın! Keşke benim olsa diyeceğiniz Emmanuel'in kalp ısıtan hikayesi...

Roza 01:04
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