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7/24 Dinle Roza Bu burçlar iş hayatında ayağınızı kaydırabilir! İşte en sinsi burçlar
Bu burçlar iş hayatında ayağınızı kaydırabilir! İşte en sinsi burçlar

Bu burçlar iş hayatında ayağınızı kaydırabilir! İşte en sinsi burçlar

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Bu burçlar iş hayatında ayağınızı kaydırabilir! İşte en sinsi burçlar

Roza 01:13
02

Kızartma yaparken dikkat! İstemeden etrafa zehir saçıyor olabilirsiniz…

Roza 01:22
03

Saatlerce fırçalamanıza gerek yok! Bu yağ sayesinde banyonuz pırıl pırıl olacak…

Roza 01:55
04

Evdeki karınca istilasına son! Bu yöntem sayesinde 5 dakikada evdeki karıncalardan kurtuluyorsunuz

Roza 03:27
05

Bıçak değdirmek vitaminini öldürüyor! İşte marulu bıçaksız kesmenin basit yöntemi…

Roza 01:12
06

Uzak durun! Bu 3 burç sinirlenince deliye dönüyor

Roza 01:15
07

Özellikle sarı saçları bu hata mahvediyor! Güneşe çıkmadan önce bir avuç sürün...

Roza 02:13
08

Cilt üzerinde deliklerin oluşmasına neden oluyor! Bu besini tüketerek kendinize kötülük yapmayın...

Roza 01:42
09

Saç dökülmesine kesin çözüm! Etkisine inanamayacaksınız!

Roza 02:12
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