Çok fazla kek, bisküvi ve cips yemek sizi sadece şişmanlatmaz aynı zamanda beyin sağlığınızı da tehlikeye atar. Brezilyalı araştırmacılar, aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan bir diyetin de bunamaya yol açabileceğini ortaya koydu. 10.000den fazla kişiyle yapılan araştırma, çok fazla sağlıksız atıştırmalık yemenin beyin gücünü nasıl etkilediğini inceledi. Diyetlerinin dörtte üçünü oluşturan aşırı işlenmiş gıdaları yiyen orta yaşlı yetişkinlerin beyinlerinin en az miktarda yiyenlere göre yüzde 28 daha hızlı gerilediğini gördüler.