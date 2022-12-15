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7/24 Dinle Roza Bu gıda bunama riskini misliyle katlıyor! Hemen tüketmekten vazgeçin…
Bu gıda bunama riskini misliyle katlıyor! Hemen tüketmekten vazgeçin…

Bu gıda bunama riskini misliyle katlıyor! Hemen tüketmekten vazgeçin…

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bu gıda bunama riskini misliyle katlıyor! Hemen tüketmekten vazgeçin…

Roza 03:17
02

Nörologların "beyin gençleştirici" dediği o besin! Haftada bir porsiyon...

Roza 02:10
03

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvalete gittiğinizde bu durumu yaşıyorsanız…

Roza 03:02
04

İnternet fenomeni deve kuşu Emmanuel'le tanışın! Keşke benim olsa diyeceğiniz Emmanuel'in kalp ısıtan hikayesi...

Roza 01:04
05

50’lerde bile 30’larınızda görünmenin sırrı! Antioksidanlar gençliğinizi geri veriyor

Roza 01:11
06

Geçmeyen halsizliğin sebebi bu hastalık! Sürekli yorgun hissedenler dikkat…

Roza 00:56
07

Günde iki tanesi vücudu baştan aşağı yeniliyor! Tıkalı damarlardaki tüm birikimi çözüyor…

Roza 01:33
08

Lif deposu bu besin dakikalar içinde kabızlığı bitiriyor! Vücuttaki toksinleri sıfırlıyor

Roza 01:29
09

Asla mutfak tezgahında saklamayın! Bu şekilde kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor…

Roza 01:35
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