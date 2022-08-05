Demans, diğer adıyla bunama Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya çapında tahmini olarak 55 milyon insanı etkileyen bir beyin hastalığıdır. Ancak bu rakamlar gün geçtikçe artmaya da devam etmektedir. 65 yaşını aşmış olmak önemli bir risk faktörü olsa da artık daha genç kişilerde de görülmeye başladı. Neurology dergisinde yayınlanan bir makaleye göre ise uykusuzluk, kötü beslenme, sosyal izolasyon ve yeterli egzersiz yapmama gibi diğer risk faktörleri de demansın görülmesinde oldukça etkili. Ek olarak kan grubunuzu bilmek de önlem almak için önemlidir.