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7/24 Dinle Roza Bu kan grubuna sahip kişiler bunama riski altında! Yüzde 84 daha fazla görülüyor...
Bu kan grubuna sahip kişiler bunama riski altında! Yüzde 84 daha fazla görülüyor...

Bu kan grubuna sahip kişiler bunama riski altında! Yüzde 84 daha fazla görülüyor...

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bu kan grubuna sahip kişiler bunama riski altında! Yüzde 84 daha fazla görülüyor...

Roza 03:27
02

Mikrodalgayı 2 dakikada temizlemenizi sağlayan yöntem!

Roza 03:17
03

Görmezden geldiğiniz bu belirti akciğer kanserinin ilk sinyali!

Roza 01:05
04

İlişkide kıskançlıktan nefes aldırmayan 6 burç!

Roza 01:09
05

Kimyasal kullanmadan tuvaletteki kireci söküp atan karışım!

Roza 01:14
06

Sıcak havalarda uyumakta zorlananlar bu yöntemi denemeli! Saniyeler içinde uykuya geçiren taktik

Roza 01:42
07

Herkes nasıl dinç kaldığını merak ediyordu! İşte Kraliçe Elizabeth'in ömrünü uzatan yiyecek

Roza 01:36
08

Yüz yıkamayı bırakıyoruz! Cildinizdeki mucizevi değişime inanamayacaksınız

Roza 01:49
09

Bu içecek 2 günde 1 beden inceltiyor! İşte anında zayıflatan o yöntem…

Roza 02:11
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