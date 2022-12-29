Vücutta çok fazla kolesterol, yaşamı tehdit eden hastalıklar için bir risk faktörüdür. Ve bu kolesterolün çoğu tükettiğimiz gıdalardan gelir. Örneğin yağlı yiyecekler yemek, düşük yoğunluklu lipoprotein LDL kolesterol miktarını artırabilir. Sizin için kötü olduğu düşünülen LDL kolesterol, atardamarların içine yerleşerek kan geçiş yolunu daraltır. Kandaki diğer yağlı maddelerle birleşen LDL kolesterol, atardamar duvarlarına yapışabilir. Bir kopma meydana geldiğinde, kişinin hayatını tehlikeye atabilir.