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7/24 Dinle Roza Bu takviye 8 haftada kolesterolü bitiriyor! Uzmanlar "mucizevi buluş" diyor
Bu takviye 8 haftada kolesterolü bitiriyor! Uzmanlar "mucizevi buluş" diyor

Bu takviye 8 haftada kolesterolü bitiriyor! Uzmanlar "mucizevi buluş" diyor

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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01

Bu takviye 8 haftada kolesterolü bitiriyor! Uzmanlar "mucizevi buluş" diyor

Roza 01:12
02

Bunca zaman yanlış saklamışız! Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler

Roza 01:04
03

Kış aylarında cildin yaşlanmasını önlemek mümkün!

Roza 01:22
04

Çamaşırları yıkarken sirke kullanmak için 10 neden! Bir defa deneyince vazgeçemeyeceksiniz…

Roza 02:14
05

Bu bitki adeta “kansersavar”! Tümörleri %85 oranında küçültme gücüne sahip

Roza 02:31
06

Uzun ömürlülük genini açan diyet! 100 yaşını geçenler bu yöntemi öneriyor…

Roza 03:11
07

Girdiği eve doktor uğramıyor! Bu ölümsüzlük meyvesinin bir avucu şifa dağıtıyor…

Roza 03:11
08

Bu karışım vücudunuzu yenileyecek: Suyun içerisine birkaç damla yetiyor! İnsülini dengeliyor, tok tutuyor

Roza 03:31
09

Adeta doğal bir antibiyotik! Düzenli tüketmek enfeksiyonların kökünü kurutuyor!

Roza 03:11
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