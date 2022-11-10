Zamanımızda hem çevremizden hem de internet üzerinden birçok yeni şey görüyor ve öğreniyoruz. Bunlara dahil olan grubun içerisinde temizlik de bulunuyor. Ancak farkında olmadan karıştırdığınız iki kimyasal temizlik malzemelesi ortaya sağlığınızı tehdit edecek sonuçlar çıkarabilir. Tıbbi toksikolog Kelly Krisna Johnson-Arbor, Bazı temizlik kimyasalları birlikte karıştırıldıklarında çok zehirli olabilir ve genel olarak temizlik ürünleri istenmeyen toksik inhalasyon etkileri riski nedeniyle asla birlikte karıştırılmamalıdır diyor.