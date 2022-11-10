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7/24 Dinle Roza Bu temizlik ürünlerini asla karıştırmayın! Akciğer hasarına neden oluyor...
Bu temizlik ürünlerini asla karıştırmayın! Akciğer hasarına neden oluyor...

Bu temizlik ürünlerini asla karıştırmayın! Akciğer hasarına neden oluyor...

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
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01

Bu temizlik ürünlerini asla karıştırmayın! Akciğer hasarına neden oluyor...

Roza 01:08
02

Evdeki tüm tozlardan kurtulmanızı sağlayacak yöntem! Kısa sürede pırıl pırıl bir ev için…

Roza 01:09
03

B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi ortaya çıktı! Önemsemediğinde bu zihinsel hastalığa neden oluyor…

Roza 00:47
04

Tükettiğiniz anda damarları tıkıyor! Bilim insanları açıkladı: İşte vücuttaki iltihabın sebebi...

Roza 01:21
05

Halılardaki kiri söküp atıyor! Kısa sürede mikropları öldüren mucizevi yöntem…

Roza 01:12
06

Solan bitkileri 10 adımda canlandırma rehberi! En basit yöntem…

Roza 01:11
07

Soğuk algınlığı ve gribin çaresi bu besinde! Her sabah içtiğinizde antibiyotik kadar etkili

Roza 02:11
08

Bu bitki evdeki küf sorununu bitiriyor! Tek yapmanız gereken…

Roza 01:17
09

Bozulan fermuarları saniyeler içinde düzeltme tüyosu! İhtiyacınız olan tek şey…

Roza 01:01
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