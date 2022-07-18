Bu test ile kalan ömrünüzü hesaplayın! İşte flamingo testinin detayları

Bir jimnastikçi, ip cambazı ya da dansçı değilseniz tek ayak üzerinde durmak sizin için düşündürücü olabilir. Araştırmalar, bireyin dengesi üzerinde çalışmasının ve bu yetisini geliştirmesinin daha uzun ömürlü olmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Aynı flamingolara benzeyen bir şekilde tek ayak üzerinde durduğunuz sürenin ölçüldüğü bu teste de flamingo denge testi deniyor. İngiltere’de bulunan bir üniversitede yapılan bir araştırmada 51 ila 75 yaş arasındaki 1702 kişi flamingo denge testine tabii tutuldu. Bu kişilerin ise yüzde 20’sinin testi geçemediği ve erken ölüm risklerinin çok daha yüksek olduğu belirlendi.