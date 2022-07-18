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7/24 Dinle Roza Bu test ile kalan ömrünüzü hesaplayın! İşte flamingo testinin detayları
Bu test ile kalan ömrünüzü hesaplayın! İşte flamingo testinin detayları

Bu test ile kalan ömrünüzü hesaplayın! İşte flamingo testinin detayları

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bu test ile kalan ömrünüzü hesaplayın! İşte flamingo testinin detayları

Roza 02:22
02

İç organlara resmen duş aldırıyor! Vücudu temizleyip yağları parçalıyor

Roza 02:18
03

Hemen evlerinizden çıkarın! “Her şeyi tertemiz yapıyor” dediğiniz bu ürün zehirliyor

Roza 02:03
04

Yüzünüzdeki lekelerin en büyük sebebi! Tek bir lokma bile yemeyin

Roza 01:40
05

Duşakabindeki sabun lekelerini silgi gibi siliyor! Bu tüyo sayesinde duşakabin camları ayna gibi parlayacak

Roza 01:30
06

Kulaklarınıza verdiği zarara inanamayacaksınız! Hemen kullanmayı bırakın

Roza 02:59
07

6 adımda göz çevresindeki koyu halkaları anında aydınlatıyor! Bu yöntem adeta estetik etkisi gösteriyor / 15.07.22

Roza 03:09
08

2 haftada saçların hızla uzamasını sağlıyor! Tek malzeme yeterli

Roza 02:56
09

Karın yağlarını parçalıyor! Yemeklerden 30 dakika önce yemeniz yeterli

Roza 03:27
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