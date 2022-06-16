Burcunuza göre hangi hastalığa daha yatkınsınız? Özellikle bu burçlar dikkat!

Kendinizi burçlar inanan biri olarak tanımlıyorsanız, burcunuza göre karşılaşabileceğiniz sağlık sorunları hakkında da bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Tabii ki burada bahsedilen sağlık sorunları, burçlarınızdan yola çıkarak teşhis koymanız için yeterli olmaz. Eğer ciddi bir sağlık problemi yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka öncelikle bir uzmana danışmalısınız. Ancak burcunuzun fiziksel ve zihinsel sağlığınızla olan ilişkisini keşfetmek, yatkın olabileceğiniz sağlık problemlerini keşfetmenize yardımcı olabilir. İşte burçlara göre yatkın olunan hastalıklar…