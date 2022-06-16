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7/24 Dinle Roza Burcunuza göre hangi hastalığa daha yatkınsınız? Özellikle bu burçlar dikkat!
Burcunuza göre hangi hastalığa daha yatkınsınız? Özellikle bu burçlar dikkat!

Burcunuza göre hangi hastalığa daha yatkınsınız? Özellikle bu burçlar dikkat!

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Burcunuza göre hangi hastalığa daha yatkınsınız? Özellikle bu burçlar dikkat!

Roza 03:56
02

Olduğunuzdan 10 yaş yaşlı gösteriyor! Sakın bu hatayı yapmayın...

Roza 01:36
03

%67 daha fazla kalori yaktırıyor! Bu egzersiz dümdüz karna sahip olanların sırrı

Roza 01:40
04

Bu tarife inanamayacaksınız! Bembeyaz dişler için haftada bir kere kullanmanız yeter

Roza 01:33
05

En temiz evin sırrı bu köşede! Bu ipucuna inanamayacaksınız…

Roza 02:16
06

Budamaya bile gerek yok! Görüntüsüyle büyüleyen ancak çok az bakım gerektiren çiçekler…

Roza 02:36
07

"Canım sürekli istiyor" dediğiniz bu besine dikkat! B12 eksikliğinin en büyük işareti

Roza 02:26
08

Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız! Neden erkekler ve kadınların gömlek düğmeleri farklı tarafta bulunur?

Roza 01:27
09

Yaz hamilelerine özel 10 etkili öneri!

Roza 07:01
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