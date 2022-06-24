Burcunuza göre yatkın olduğunuz hastalıklar! Özellikle bu burçlar dikkat etmeli...

Her burcun kendine has bir duruşu ve hayata bakış açısı vardır. Kişiliğimizin de temelini oluşturan bu özellikler aslında hayatımızda oldukça belirleyici etkenlerdir. Her burcun kişiliğine ve olaylar karşısındaki takındığı tutuma göre değişen özellikleri, yatkın olduğu hastalıklar konusunda da ipucu vermektedir. Çünkü sağlığınız fiziksel ve zihinsel durumunuzun birer dışavurumudur. Bu yazının hastalıklarınızı teşhis etmek amacıyla yazılmadığının altını çizmekle birlikte sizin için birer yol haritası oluşturabilir.