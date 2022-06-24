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7/24 Dinle Roza Burcunuza göre yatkın olduğunuz hastalıklar! Özellikle bu burçlar dikkat etmeli...
Burcunuza göre yatkın olduğunuz hastalıklar! Özellikle bu burçlar dikkat etmeli...

Burcunuza göre yatkın olduğunuz hastalıklar! Özellikle bu burçlar dikkat etmeli...

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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01

Burcunuza göre yatkın olduğunuz hastalıklar! Özellikle bu burçlar dikkat etmeli...

Roza 03:30
02

"Canım sürekli istiyor" dediğiniz bu besine dikkat! B12 eksikliğinin en büyük işareti

Roza 02:26
03

Karın bölgesindeki yağları parçalıyor! 20 günde sonuç almanızı sağlayan yağ yakıcı besin!

Roza 01:54
04

Hepimizin evinde var! Duyunca şok olacaksınız uyurken yüzümüzde çiftleşiyorlar…

Roza 03:14
05

En büyük korkunuzu rüyalarınız söylüyor! Eğer saçlarınızın döküldüğünü görüyorsanız...

Roza 01:55
06

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata!

Roza 03:05
07

Gece saatlerine dikkat! Bu hastalık ilk belirtisini uykuda gösteriyor

Roza 01:53
08

Kararmış tencereleri 10 dakikada ilk günkü haline getiriyor

Roza 02:20
09

Kimyasal kullanmaya gerek kalmıyor! Sivrisineklerden anında kurtulmanın en doğal yolu...

Roza 02:07
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