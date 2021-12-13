Cildinizdeki “tavuk derisi görünümü” kabusu mu? İşte kesin çözüm yöntemi

Çoğunlukla hafif giysiler giydiğimiz yaz aylarında, bazı insanlar kollarında ve uyluklarında can sıkıcı cilt noktalarını fark etmeden edemezler. Bu yaygın cilt rahatsızlığına keratoz pilaris halk arasında “tavuk derisi görünümü” denir ve görünümü bize taze tüylenmiş bir kuşu hatırlattığı için genellikle tavuk derisi olarak tanımlanır. Bu görüntü aynı zamanda ‘çilek bacak sorunu’ olarak da bilinir. Oldukça zararsız ve bulaşıcı olmasa da tavuk derisi oldukça can sıkıcı olabilir. Üstelik tedavi edilmezse zamanla daha da kötüleşebilir.